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【中興763】中興逆市反彈2%　富瑞：股價昨大跌受美國政治噪音影響、重申中興不在黑名單上

股市 09:46 2023/08/08

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【中興763】富瑞：股價昨大跌受美國政治噪音影響、重申中興不在黑名單上

中興 （00763） 昨日股價大成交下插5.8%，A股（深：000063）更是跌停，富瑞表示，公司股價大跌主因是市場擔憂主要美國投資者礙於美國國會的壓力，從而剝離包括中興通訊在內的中國股票的倉位，並對其他投資者產生連鎖反應。該行重申中興不在美國投資禁令名單上。

中興周二（8日）逆市回升2.6%，報27.65元。

該行分析師Edison Lee等在報告中指出，在美國選舉年，政治噪音將會顯著增加，由於反華是兩黨少數共識之一，政治發展有時會對股市造成嚴重破壞。

另外，中興將於8月19日公佈業績，有部分投資者聽說拋售是因為可能令人失望的二季度業績，富瑞認為這不太可能，反而相信其業務發展正在步入正軌，公司市場佔有率的增加，以及利潤率改善。

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

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編輯：姚卓然


 

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