本會於2023年8月7日假座香港會議展覽中心舉行「香港潮州商會第五十三屆會董就職典禮暨青年委員會成立三十周年」，該晚近千名海內外賓客蒞臨致賀，場面盛大。 香港特別行政區政府財政司司長陳茂波、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任尹宗華和廣東省委常委、統戰部部長王瑞軍等擔任主禮嘉賓。與各界嘉賓歡聚一堂，共同慶賀本會之就職喜悅。是次典禮精心安排加入不少潮汕非遺文化元素，本會遠道邀請屬國家級非物質文化遺產項目傳承人的剪紙及木雕大師在現場展示工藝表演，以弘揚潮人精神，推廣潮州文化。

▲ 香港潮州商會第五十三屆會長馬鴻銘先生，銅紫荊星章，太平紳士致辭。

香港潮州商會在香港會議展覽中心隆重舉行第五十三屆會董就職典禮暨青年委員會成立三十周年，本人謹代表香港潮州商會全體成員，對各位貴賓的光臨表示熱烈的歡迎，並致以最衷心的謝意！

香港潮州商會成立於1921年，前身是「旅港潮州八邑商會」，「潮州八邑」即是古代「潮州府」的概念，地域包括現在汕頭、潮州、揭陽三市，是香港一百多萬潮籍鄉親中，歷史最悠久及最具代表性的工商團體。 一百多年來，我們一直秉承商會的六大宗旨。一、敦睦鄉誼，我們團結在港的潮籍鄉親，以及聯結廣大海外潮籍社團；二、促進工商，我們致力推動社會的工商業進步，為會員尋覓商機；三、弘揚文化，我們積極推廣潮州文化，在香港舉辦首屆潮州節；四、服務社會，我們動員會員和鄉親支持香港政府依法施政，促進社會和諧穩定；五、興學育才，我們在香港興辦兩間學校，分別是香港潮商學校和潮州會館中學；六、扶貧救災，我們每年都進行大量慈善工作，每次遇到籌款賑災，仝人都會慷慨解囊，不遺餘力！

第53屆會董會共有129名會董，下設17個部門及委員會。一百多年來，商會不斷朝著國際化、年輕化及專業化的方向發展會務。

▲ 主禮嘉賓香港特別行政區政府財政司司長陳茂波先生，大紫荊勳賢，GBS, MH, 太平紳士致辭。

陳茂波表示香港與潮州源遠流長，經貿文化關係緊密。潮州人早年來在這裏落地生根，在各行各業都有成就，居住在香港的潮籍鄉親有100多萬人。潮州人一直以勤奮拼搏著稱，港商在潮州的投資越來越多。香港潮州商會歷史悠久，是本港舉足輕重的工商團體。商會致力凝聚潮州人力量，推動文化和教育，積極擔當兩地橋樑，對香港社會和經濟發展貢獻良多。在本地發展方面，商會亦在抗疫期間不遺餘力捐款捐物，在近期的「開心香港」美食市集上，潮州商會亦支持參與，推廣潮汕美食。他續稱，商會同時注重青年發展，積極推動青年委員會的發展。他期待商會在新時代再創新輝煌，積極融入國家發展大局。

▲ 大合照

▲ 香港潮州商會副會長高佩璇博士致謝辭。本屆就職典禮得到了社會各界人士，特別是廣大鄉親的大力支持，本會同仁及熱心人士捐款贊助本會慶典。 香港潮州商會已經走過百年崢嶸歲月，已邁入103年。本人深信本會全體同仁定會共同擔當起百年商會薪火相傳的使命，聚力前行，為國家、為香港、為家鄉的發展作出新貢獻。

▲ 由香港特別行政區政府財政司司長陳茂波先生大紫荊勳賢GBS, MH太平紳士頒發委任狀予潮州商會第五十三屆會長馬鴻銘先生，銅紫荊星章，太平紳士。

▲ 頒發副會長委任狀 - 潮州商會第五十三屆會長馬鴻銘先生，銅紫荊星章，太平紳士、香港特別行政區政府財政司司長陳茂波先生大紫荊勳賢GBS,MH太平紳士 、中央人民政府駐香港聯絡辦公室尹宗華副主任、廣東省委常委、統戰部部長王瑞軍與副會長高佩璇、鄭敬凱、蔡少偉、陳強、謝錦鵬、史立德一同大合照。

▲ 頒發常務會董委任狀。由外交部駐港特派員公署方建明副特派員頒發委任狀予潮州商會第五十三屆常務會董唐大威並代表全體常務會董接受。

▲ 頒發會董委任狀。由駐港國家安全公署鄧建偉局長頒發委任狀予潮州商會第五十三屆會董許禮良並代表全體會董接受。

▲ 會長馬鴻銘先生和鋼琴家蕭凱恩表演

▲ 歷屆青委大合唱

▲ 婦委大合唱

▲ 典禮花絮

▲ 表演花絮 (一) 馬介璋中學英歌舞表演

▲ 表演花絮 (二) 香港潮商學校跳舞表演 雪域踏歌

▲ 表演花絮 (三) 潮州會館中學夜光龍表演

重要嘉賓：

香港特別行政區政府財政司司長 陳茂波先生 大紫荊勳賢GBS, MH 太平紳士

中央人民政府駐香港聯絡辦公室副主任 尹宗華先生

廣東省委常委、統戰部部長 王瑞軍先生

外交部駐港公署副特派員 方建明先生

駐港國家安全公署局長 鄧建偉先生

香港特別行政區政府律政司副司長張國鈞先生SBS太平紳士

香港特別行政區政府行政會議召集人葉劉淑儀女士 大紫荊勳賢,GBS 太平紳士

全國人大常委、立法會內務委員會主席李慧琼女士GBS太平紳士

香港特別行政區政府商務及經濟發展局局長丘應樺先生 太平紳士

香港特別行政區政府民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士

廣東省委統戰部副部長、省工商聯黨組書記陳麗文女士

香港工會聯合會會長吳秋北 SBS 太平紳士

香港廣東社團總會主席 龔俊龍先生 GBS 太平紳士

香港潮屬社團總會主席 陳振彬先生 大紫荊勳賢GBS, SBS, BBS 太平紳士

國際潮團總會主席 謝澤生先生

汕頭市委常委 蔡永明先生

揭陽市委常委 姚麗璇女士

潮州市政協副主席 陳炫秋先生



香港潮州商會第53屆會董會自2022年9月視事以來，積極開展一系列會務工作，包括協辦第三屆「香港潮州節」，主辦「我愛我的祖國」–金紫荊盃香港校際作文暨普通話朗誦大賽，以及「創新香港–國際人才嘉年華2022」，獲頒「公益卓越獎」，舉辦「百周年紀念盃」，獲委任為「安全城市大使」，拜訪潮汕三市、大灣區商務考察，參加第十六屆世界華商大會等，香港潮州商會成立於1921年，舊稱「旅港潮州八邑商會」，八邑是指潮安、潮陽、揭陽、饒平、澄海、普寧、惠來、豐順八縣，為古代「潮州府」的概念，地域包括現時汕頭、潮州、揭陽三市及梅州市的部分，是香港一百多萬潮籍鄉親中歷史最悠久及最具代表性的工商團體，會員均來自香港各行各業的潮籍精英。本會的宗旨是：敦睦鄉誼、促進工商、弘揚文化、服務社會、興學育才、扶貧救災。第53屆會董會共有129名會董，下設17個部門及委員會。一百多年來，商會不斷朝著國際化、年輕化及專業化的方向發展會務。



商會在香港開辦中小學校，包括香港潮商學校及潮州會館中學，亦在本港各大學設立多項獎學金，積極推動公益及慈善事業。1971年，商會籌集經費，建成潮州會館作為永久會址。1997年，商會發起並聯同數十家潮屬社團及潮屬各界知名人士組成「香港潮屬各界慶祝香港回歸祖國活動委員會」，籌備每年一度香港潮屬各界慶祝國慶酒會等活動。此外，潮州商會也通過自身的實力，推動香港其他社園的成立和發展，例如是香港廣東社團總會重要發起社團之一。2001年，商會成立80周年，舉辦首屆潮州節，推廣潮汕文化，並牽頭成立香港潮屬社團總會，推動香港潮屬社團大團結。



在國際交流方面，商會也是走在前列。1981年，香港潮州商會聯同東南亞同鄉國體創辦了「國際潮團聯誼年會」，並先後牽頭主辦首屆和第八屆年會，讓潮籍鄉親從地區性合作走向國際性合作。潮州商會青年委員會也分別主辦首屆及第十屆「國際潮青聯誼年會」，並發起創辦「國際潮青聯合會」。百年商會需補充新血，增添朝氣和活力，使商會百年的基業發揚光大，傳承下去，為國家、為香港作出新的貢獻！

（特約）