【港股市況】美團、京東跌4%　滙豐逆市穩　恒指跌近400點穿牛熊綫、科指跌2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股造好，至於港股則低開逾200點。ATM下跌，美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，恒指低開229點，開報19308點，跌穿20天綫（19334點），科指跌1.9%，報4414點。

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大行報告︰

【大行報告｜HSBC】滙豐獲摩通上調評級至「超配」 目標價上調21%至80元 估今年回購規模有咁大

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：51】三桶油續逆市上升，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別升逾1%，中石化 （00386） 升近1%。

【10：41】恒指跌幅進一步收窄至約200點，250天綫失而復得。

【10：36】聯亞集團 （00458） 料中期扭虧，賺6500萬至8500萬元，股價乾升84%，破頂高見1.5元，僅涉2宗成交。

【10：23】大市跌幅略收窄至約300點，報19230點，跌307點，科指跌2.1%，報4405點。

【10：18】恒大物業 （06666） 再跌8%，破底低見0.92元。

【10：10】龍湖 （00960） 最新跌逾6%，低見17.5元。

【10：00】恒指最新跌近400點，報19150點，跌387點，科指跌2.7%，報4377點。

【09：58】【香港科技探索】香港科技探索逆市升約2% HKTVmall 7月GMV按年增12.2% 新一輪消費券、促銷活動刺激用戶流量顯著增長

【09：57】美團 （03690） 、京東 （09618） 最新跌近4%。

【09：54】丘鈦 （01478） 績後逆市升0.6%，高見3.34元。丘鈦科技中期純利2080.2萬元人民幣，按年跌87.5%，

【手機設備股】丘鈦科技中期純利挫87.5%至2080萬人幣、跌幅勁過盈警指引 毛利率續降至3.4%

【09：47】美團 （03690） 、京東 （09618） 最新跌逾3%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌近2%，小米 （01810） 跌逾1%。

【09：47】【中興763】中興逆市反彈2% 富瑞：股價昨大跌受美國政治噪音影響、重申中興不在黑名單上

【09：44】日前發盈喜的味千 （00538） ，股價今早再升逾7%，破頂高見1.2元。味千預期中期溢利介乎約8000萬至1.4億元人民幣，相對去年同期虧損約1億元人民幣。

【09：42】恒指開市後曾跌逾300點，低見19185點，最新報19257點，跌280點，跌穿250天綫，科指跌2%，報4410點。

【09：40】藥明生物 （02269） 續跌逾3%，低見42.2元。

【09：37】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 跌3%，雅居樂 （03383） 跌近2%破底，龍湖 （00960） 跌逾4%。

【09：35】鴻騰精密FIT HON TENG （06088） 開市後跌幅擴至近一成，低見1.09元。

【09：34】九置 （01997） 未止跌，股價再跌逾3%，早段低見35.25元。

【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下 荷里活廣場車流人流未回到斬人案前

【09：27】鴻騰精密FIT HON TENG （06088） 績後低開4%。鴻騰精密中期轉虧損約895.2萬美元，去年同期賺8511.7萬元，不派中期息。

【業績︱手機設備股】鴻騰精密中期收入跌15.1%、半年轉蝕895萬美元 短期智能手機零組件續放緩

【09：26】呷哺呷哺 （00520） 發盈喜，惟股價照低開近4%。呷哺呷哺預計上半年收入28.46億元人民幣，按年增32%；淨利潤200萬元人民幣，相對去年同期虧損2.78億元人民幣。

【盈喜︱餐飲股】火鍋連鎖呷哺呷哺低開4% 料中期扭虧為盈賺200萬人幣 餐廳網絡南下擴張、客流量增加

【09：25】滙豐 （00005） 逆市靠穩，升近0.1%。

【09：21】ATM下跌，美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，恒指低開229點，開報19308點，跌穿20天綫（19334點），科指跌1.9%，報4414點。

【09：13】期指開報19380點，跌147點。

【09：04】【內房銷售】雅居樂上月預售額按年大挫55% 一文看清7月内房銷售（不斷更新）

【08：41】中電信 （00728） 、理想汽車 （02015） 、置富產業信託 （00778） 等公布業績。

【08：38】恒指黑期跌約117點，報19409點，道指期貨升4點，報35558點。

【07：45】【業績｜生科】再鼎醫藥上季虧損收窄12.3% 產品收入按年增45%

【07：45】【業績前瞻│1810】大華繼顯：預計小米次季調整後淨利大幅反彈、上調目標價至13.6元 期內已完成去庫存、惟未見消費明顯復甦跡象

【07：45】【Morning精點】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工︱九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下

【07：45】港股ADR收報19440點，跌97點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報64.83元，較港收市價高0.88元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報336.03元，較港收市價低5.17元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.24元，較港收市價低1.36元或1.4%。

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【07：30】市場對美國經濟能夠軟著陸的信心提升，預期7月核心CPI將創兩年半來最小連續漲幅，儲局官員對利率前景分歧大 ，有估最快明年可減息，道指升407點，報35473點；標指升40點，報4518點；納指升85點或0.61%，報13994點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點 騰訊ADR低港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中興通訊、新秀麗、亞盛醫藥 並拆解暴瀉異動股惠陶集團

責任編輯︰梁浩碩