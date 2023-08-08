【港股市況】恒指黑期跌約117點　中電信、理想汽車等放榜（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股造好，至於港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開近100點，恒指料開報19440點。滙豐 （00005） ADR折合報64.83元，較港收市價高0.88元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報336.03元，較港收市價低5.17元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.24元，較港收市價低1.36元或1.4%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：04】【內房銷售】雅居樂上月預售額按年大挫55% 一文看清7月内房銷售（不斷更新）

【08：41】中電信 （00728） 、理想汽車 （02015） 、置富產業信託 （00778） 等公布業績。

【08：38】恒指黑期跌約117點，報19409點，道指期貨升4點，報35558點。

【07：45】【業績｜生科】再鼎醫藥上季虧損收窄12.3% 產品收入按年增45%

【07：45】【業績前瞻│1810】大華繼顯：預計小米次季調整後淨利大幅反彈、上調目標價至13.6元 期內已完成去庫存、惟未見消費明顯復甦跡象

【07：45】【Morning精點】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工︱九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下

【07：45】港股ADR收報19440點，跌97點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報64.83元，較港收市價高0.88元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報336.03元，較港收市價低5.17元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.24元，較港收市價低1.36元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場對美國經濟能夠軟著陸的信心提升，預期7月核心CPI將創兩年半來最小連續漲幅，儲局官員對利率前景分歧大 ，有估最快明年可減息，道指升407點，報35473點；標指升40點，報4518點；納指升85點或0.61%，報13994點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點 騰訊ADR低港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中興通訊、新秀麗、亞盛醫藥 並拆解暴瀉異動股惠陶集團

責任編輯︰梁浩碩