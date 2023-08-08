【恒指夜期+ADR】離岸人民幣跌見7.25　夜期跌182點失19000關（不斷更新）

穆迪降美國中小型銀行評級拖累跌市，資金湧入美元避險，美滙指數升0.7%，人民幣滙價急跌，離岸人民幣跌0.6%，低見7.25，夜期跌182點，報18958點，失守19000關。納斯達克金龍中國指數跌4%，報7227點。

股份 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 137.38 -1.9% 騰訊ADR 330.07 -1.4% 滙豐ADR 63.33 -1.1% 阿里巴巴美股 91.14 -2.1%

北水湧ETF及力挺碧桂園

北水淨流入73.3億元，資金湧入三大ETF，盈富基金 （02800） 錄得22.2億元淨入，國指ETF （02828） 有17.7億元，而南方恒生科技 （03033） 有5.4億元。碧桂園（02007）及碧桂園服務（06098）繼續有北水支持。

相反，北水沽車股，理想 （02015） 有2.4億元淨沽盤，小鵬 （09868） 亦有1421萬元淨流出。

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碧桂園大挫14%、碧服跌近一成 兩桶油逆市升 恒指跌353點、科指跌逾2%

美股造好，至於港股則跌逾300點。恒指低開229點，其後走勢反覆向下，午後曾跌逾400點，低見19112點。恒指跌353點，收報19184點，失250天及50天綫，成交1046億元。科指跌2.8%，報4374點。碧桂園 （02007） 挫逾14%，碧桂園服務 （06098） 跌近一成，ATM跌逾1%至3%，兩桶油逆市升。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 中石油 5.73 +1.6 +3 6 中國宏橋 7.68 +3.8 +1 7 滙豐 64.00 +0.1 +1 10 騰訊 334.80 -1.9 -30 14 美團 140.10 -3.2 -41 - 阿里巴巴 93.05 -2.7 -47 23

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜HSBC】滙豐獲摩通上調評級至「超配」 目標價上調21%至80元 估今年回購規模有咁大

【大行報告｜醫藥股】大和剖析製藥和醫療器械股受反腐工作打擊大 另兩子板塊或可倖免

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：28】恒指夜期跌68點，報19072點。

【17：11】【業績│高息股】越秀交通基建半年多賺45%、中期息大增五成至0.15元 展開廣州北二環高速改擴建工作

【16：58】【業績｜中資電訊】中電信半年多賺1成至202億人幣 中期息加派19%至0.1432人幣、周息率6.1厘

【16：47】【業績｜電動車】理想汽車次季轉盈 經調整利潤達27.3億元人幣 第三季交付量料最多增近2.9倍

【16：12】【內房危機】碧桂園承認「階段性流動壓力」、未如期支付債息但仍處30天寬限期 股價跌14%創9個月低

【16：10】碧桂園 （02007） 挫逾14%，碧桂園服務 （06098） 跌近一成，ATM跌逾1%至3%，兩桶油逆市升，恒指跌353點，收報19184點，失250天（19297點）及50天綫（19185點），成交1046億元。科指跌2.8%，報4374點。

【16：00】恒指U盤前跌336點，報19201點。

【15：44】蔚來 （09866） 尾市跌半成，理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 跌近4%。

【15：42】【內房危機】惠譽：改造大城市城中村計劃長線或令大型國有房企受益 注意安置成本高且持續時間長

【15：25】京城機電 （00187） 逆市造好，尾市升2成，高見3.4元。

【15：16】港股尾市跌約370點，報19167點，跌穿50天綫（19185點），科指跌2.8%，報4375點。

【15：09】【MPF】GUM：7月強積金人均賺6864元 這兩種股票基金表現最好

【14：46】昨日大瀉逾9成的惠陶集團 （08238） ，股價今反彈37%，高見0.141元。

【14：44】東方甄選 （01797） 續回吐7%，低見35.1元。

【14：40】【汽車股】比亞迪吉利挫3% 多家車企8月官宣降價、下半年價格戰或再重臨

【14：32】碧桂園 （02007） 跌勢加劇，最新跌逾15%，低見1.12元，碧桂園服務 （06098） 亦挫一成，低見8.03元。

【14：28】【內房危機】陳啟宗：沒有經歷過兩三個大周期的房地產商不可靠 「過去30年你熬過去，因政府不願你破產」

【14：26】碧桂園 （02007） 最新跌近13%，低見1.15元。

【14：26】港股午後曾跌逾400點，低見19112點，最新報19178點，跌359點，科指跌2.6%，報4383點。

【14：25】恒大物業 （06666） 、恒大汽車 （00708） 分別挫15%。

【13：33】碧桂園 （02007） 跌幅擴至一成，低見1.18元。碧桂園境內債集體大跌，「21碧地03」跌超28%盤中臨停，「16騰越02」、「21碧地04」跌達或超過20%，盤中臨停；其餘多只債券跌幅超過10%。

【13：12】龍湖 （00960） 、碧桂園 （02007） 跌9%，潤地 （01109） 跌4%，雅居樂 （03383） 跌逾半成破底，中海外 （00688） 跌逾2%。

【13：11】比亞迪 （01211） 午後跌逾3%，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌逾2%，廣汽 （02238） 跌逾1%。

【13：00】華晨中國 （01114） 、同系新晨動力 （01148） 復牌，華晨中國跌近5%，新晨動力暫未有交易。

【13：00】港股午後初段跌約270點，報19268點，科指跌2.3%，報4397點。

【12：31】【王建林旗下】萬達集團高級副總裁劉海波 據報已被公安機關帶走

【12：17】【華晨1114】主席吳小安遭廉署拘留調查後獲准保釋 華晨中國、新晨動力午後復牌

【12：07】【醫藥監管】中國中藥急瀉後回穩 三藥企過去3年套取資金40億人幣 涉中國中藥、麗珠集團

【12：00】恒生指數半日跌267點，報19270點，跌穿250天綫，成交543億元。科指跌2.1%，報4403點。ATM跌逾1%至2%，內房向下，龍湖 （00960） 大跌9%，滙豐 （00005） 逆市升0.6%，醫藥股續跌，三桶油再升逾1%至2%。

【11：45】港股中午收市前跌約260點，報19278點，科指跌2.1%，報4406點。

【11：45】【螞蟻整改】螞蟻集團估值縮水逾七成後 凱雷、GIC等投資者據報不參與股票回購

【11：19】內地7月出口以美元計按年下跌14.5%，跌幅比上月擴大2.1個百分點；進口按年下跌12.4%，跌幅擴大5.6個百分點。

【10：51】三桶油續逆市上升，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別升逾1%，中石化 （00386） 升近1%。

【10：41】恒指跌幅進一步收窄至約200點，250天綫失而復得。

【10：36】聯亞集團 （00458） 料中期扭虧，賺6500萬至8500萬元，股價乾升84%，破頂高見1.5元，僅涉2宗成交。

【10：23】大市跌幅略收窄至約300點，報19230點，跌307點，科指跌2.1%，報4405點。

【10：18】恒大物業 （06666） 再跌8%，破底低見0.92元。

【10：10】龍湖 （00960） 最新跌逾6%，低見17.5元。

【10：00】恒指最新跌近400點，報19150點，跌387點，科指跌2.7%，報4377點。

【09：58】【香港科技探索】香港科技探索逆市升約2% HKTVmall 7月GMV按年增12.2% 新一輪消費券、促銷活動刺激用戶流量顯著增長

【09：57】美團 （03690） 、京東 （09618） 最新跌近4%。

【09：54】丘鈦 （01478） 績後逆市升0.6%，高見3.34元。丘鈦科技中期純利2080.2萬元人民幣，按年跌87.5%，

【手機設備股】丘鈦科技中期純利挫87.5%至2080萬人幣、跌幅勁過盈警指引 毛利率續降至3.4%

【09：47】美團 （03690） 、京東 （09618） 最新跌逾3%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌近2%，小米 （01810） 跌逾1%。

【09：47】【中興763】中興逆市反彈2% 富瑞：股價昨大跌受美國政治噪音影響、重申中興不在黑名單上

【09：44】日前發盈喜的味千 （00538） ，股價今早再升逾7%，破頂高見1.2元。味千預期中期溢利介乎約8000萬至1.4億元人民幣，相對去年同期虧損約1億元人民幣。

【09：42】恒指開市後曾跌逾300點，低見19185點，最新報19257點，跌280點，跌穿250天綫，科指跌2%，報4410點。

【09：40】藥明生物 （02269） 續跌逾3%，低見42.2元。

【09：37】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 跌3%，雅居樂 （03383） 跌近2%破底，龍湖 （00960） 跌逾4%。

【09：35】鴻騰精密FIT HON TENG （06088） 開市後跌幅擴至近一成，低見1.09元。

【09：34】九置 （01997） 未止跌，股價再跌逾3%，早段低見35.25元。

【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下 荷里活廣場車流人流未回到斬人案前

【09：27】鴻騰精密FIT HON TENG （06088） 績後低開4%。鴻騰精密中期轉虧損約895.2萬美元，去年同期賺8511.7萬元，不派中期息。

【業績︱手機設備股】鴻騰精密中期收入跌15.1%、半年轉蝕895萬美元 短期智能手機零組件續放緩

【09：26】呷哺呷哺 （00520） 發盈喜，惟股價照低開近4%。呷哺呷哺預計上半年收入28.46億元人民幣，按年增32%；淨利潤200萬元人民幣，相對去年同期虧損2.78億元人民幣。

【盈喜︱餐飲股】火鍋連鎖呷哺呷哺低開4% 料中期扭虧為盈賺200萬人幣 餐廳網絡南下擴張、客流量增加

【09：25】滙豐 （00005） 逆市靠穩，升近0.1%。

【09：21】ATM下跌，美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，恒指低開229點，開報19308點，跌穿20天綫（19334點），科指跌1.9%，報4414點。

【09：13】期指開報19380點，跌147點。

【09：04】【內房銷售】雅居樂上月預售額按年大挫55% 一文看清7月内房銷售（不斷更新）

【08：41】中電信 （00728） 、理想汽車 （02015） 、置富產業信託 （00778） 等公布業績。

【08：38】恒指黑期跌約117點，報19409點，道指期貨升4點，報35558點。

【07：45】【業績｜生科】再鼎醫藥上季虧損收窄12.3% 產品收入按年增45%

【07：45】【業績前瞻│1810】大華繼顯：預計小米次季調整後淨利大幅反彈、上調目標價至13.6元 期內已完成去庫存、惟未見消費明顯復甦跡象

【07：45】【Morning精點】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工︱九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下

【07：45】港股ADR收報19440點，跌97點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報64.83元，較港收市價高0.88元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報336.03元，較港收市價低5.17元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.24元，較港收市價低1.36元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場對美國經濟能夠軟著陸的信心提升，預期7月核心CPI將創兩年半來最小連續漲幅，儲局官員對利率前景分歧大 ，有估最快明年可減息，道指升407點，報35473點；標指升40點，報4518點；納指升85點或0.61%，報13994點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點 騰訊ADR低港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中興通訊、新秀麗、亞盛醫藥 並拆解暴瀉異動股惠陶集團

責任編輯︰梁浩碩