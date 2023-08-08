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【TSLA】Tesla CFO上周五突辭職　為四年多以來兩度換人

股市 08:26 2023/08/08

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【TSLA】Tesla CFO上周五突辭職　為四年多以來兩度換人

Tesla（特斯拉，美：TSLA）宣布財務總監Zachary Kirkhorn已於上周五（4日）辭職，由公司會計部主管Vaibhav Taneja將接替其職務，並同時兼任這兩個職位，而Kirkhorn將留在Tesla直到今年年底，以幫助完成過渡。

Tesla周一股價盤中曾跌逾4%，最後收市跌約1%，報251.45美元。

公司行政總裁馬斯克在旗下社交平台X上發帖稱，「我要感謝Kirkhorn在Tesla艱難的13年中做出的諸多貢獻。非常感謝並祝福他的下一階段的職業生涯。」

Kirkhorn於2010年加入Tesla，擔任高級金融分析師，先後五次晉升，並於2019年初晉升為首席財務官，當時他年僅34歲。而他的離開亦標誌著Tesla在四年多的時間裡第二次更換首席財務官。

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編輯：姚卓然

 

職業生涯 美股 馬斯克 Tesla 會計 行政 辭職
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