▲ 【美股業績】Beyond Meat下調全年收入預測、下半年淨現金流難實現 股價盤後挫逾一成

Beyond Meat（美︰BYND）公布季度業績。受累美國需求下降，Beyond Meat上季收入1.02億美元，按年跌30.5%，低於市場預期的1.09億美元，每股虧損0.83美元，少於預期的0.86美元。

Beyond Meat股價盤後挫近12%，報13.46美元。

銷量下降主要反映需求疲弱，特別是在美國零售和美國餐飲服務部分。期內，美國零售收入按年跌 38.5%，產品銷量下降34.3%，美國餐飲服務收入跌45.4%，產品銷量下降44.2%。

集團表示，不太可能在下半年實現現金流正運營的目標。Beyond Meat又下調全年收入指引，預期2023年收入為3.6億至3.8億美元，相對此前預期為3.75億至4.15億美元。

行政總裁Ethan Brown表示，盡管下調全年收入預期，但預期第三、四季收入錄溫和增長。

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責任編輯︰梁浩碩