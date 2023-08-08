▲ 【AAPL】蘋果iPhone 15發布會下月舉行 消息再指向月中這兩天！

一年一度的蘋果（美：AAPL）新機發布會即將來到，全球期待全新的iPhone 15系列。據彭博報道，蘋果將在發售日期前一周（即9月12日或13日）舉辦新機發布活動，並預計於9月22日左右開賣，再多一個消息指向發布會的日子。

早前已有消息傳出美國有電訊商已要求員工不要在9月13日放假，因當天會有大型智能手機事項目，雖然未有透露是與蘋果相關，但不少市場人士相信當天是iPhone 15發布會。

有傳iPhone 15 Pro將轉用USB-C接口，手機邊緣採用了弧形設計，較iPhone 14系列更加圓滑，手機背面攝像頭的佈局與iPhone 14 Pro相似，三個鏡頭與一個LED閃光燈排列在一個方形模塊中。

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編輯：姚卓然