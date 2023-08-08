  • 29°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 08:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜生科】再鼎醫藥上季虧損收窄12.3%　產品收入按年增45%

股市 07:43 2023/08/08

分享：

分享：

【業績】再鼎醫藥上季虧損1.2億美元　產品收入按年增45%至6890萬美元

再鼎醫藥 （09688） 公布第二季度業績，再鼎醫藥第二季度虧損淨額為1.2億美元，較去年同期虧損淨額1.4億美元收窄12.3%，每股虧損0.13美元。

期內，產品收入合計為6890萬美元，按年增長45%；按固定匯率計算，增長53%。產品收入增加主因銷量增加和COVID-19疫情負面影響的減少導致。

其中，則樂產品收入為4300萬美元，按年增長26%，愛普盾產品收入1370萬美元，增18%，擎樂產品收入略增至750萬美元，紐再樂產品收入從130萬美元增長至460萬美元。

總裁兼首席運營官Josh Smiley表示，再鼎醫藥在未來五年內有望實現收入的大幅增長和利潤率的提升。預計從2023年到2028年，其強大的管線資產將推動公司保持超過50%的年均複合增長率，預計到2025年底有望實現公司盈利。

【業績｜醫藥股】百濟神州挫逾4%　次季收入按年增81.8%　淨虧損收窄至3.81億美元

【業績｜醫藥股】藥明康德升4%　上半年純利53億人幣、按年增近15%　自由現金流恢復正數

責任編輯︰梁浩碩

港股 再鼎醫藥（09688）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【AAPL】蘋果iPhone 15發布會下月舉行　消息再指向月中這兩天！

下一篇文章

【Morning精點】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工︱九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【投行裁員】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工　僅得約廿人可留低、較其他亞太市場「重手」（第二版）
【投行裁員】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工　僅得約廿人可留低、較其他亞太市場「重手」（第二版）
【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？
【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？
【免費機票】香港航空今日上午10時起派9800張0元機票　目的地包括名古屋、首爾、曼谷等7地（附連結）
【免費機票】香港航空今日上午10時起派9800張0元機票　目的地包括名古屋、首爾、曼谷等7地（附連結）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴8.10公布季度業績　券商料淘寶天貓表現有驚喜、利潤率上揚
【阿里巴巴9988】阿里巴巴8.10公布季度業績　券商料淘寶天貓表現有驚喜、利潤率上揚
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款