【業績｜生科】再鼎醫藥上季虧損收窄12.3%　產品收入按年增45%

▲ 【業績】再鼎醫藥上季虧損1.2億美元 產品收入按年增45%至6890萬美元

再鼎醫藥 （09688） 公布第二季度業績，再鼎醫藥第二季度虧損淨額為1.2億美元，較去年同期虧損淨額1.4億美元收窄12.3%，每股虧損0.13美元。

期內，產品收入合計為6890萬美元，按年增長45%；按固定匯率計算，增長53%。產品收入增加主因銷量增加和COVID-19疫情負面影響的減少導致。

其中，則樂產品收入為4300萬美元，按年增長26%，愛普盾產品收入1370萬美元，增18%，擎樂產品收入略增至750萬美元，紐再樂產品收入從130萬美元增長至460萬美元。

總裁兼首席運營官Josh Smiley表示，再鼎醫藥在未來五年內有望實現收入的大幅增長和利潤率的提升。預計從2023年到2028年，其強大的管線資產將推動公司保持超過50%的年均複合增長率，預計到2025年底有望實現公司盈利。

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責任編輯︰梁浩碩