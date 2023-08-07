▲ 【香港科技探索】HKTVmall 7月GMV按年增12.2% 新一輪消費券、促銷活動刺激用戶流量顯著增長

本港網購平台HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 表示，雖然夏季旅遊旺季來臨，HKTVmall 7月營運表現穩定，平均每日訂單總商品交易額維持於2290萬元，訂單總商品交易額（GMV）約7.08億元，按年增12.2%，按月增3.2%。

香港科技探索指出，受到7月份派發第二期消費券推動下，加上於 HKTVmall 上各種針對性促銷活動，HKTVmall 於新用戶和經常性用戶流量顯著增長，有助擴大客戶錢包並推動持續業務增長，7月份 HKTVmall 購物的獨立客戶數目達 59.8萬人，按月增4%；每月活躍應用程式使用者約165萬，按月增4.4%。

香港科技探索7月平均每日訂單數量約4.99萬，按年增5.3%，按月增1.2%；平均訂單值458元，按年增6.6%，按年跌1.3%。

月份 期內總商品交易額（元） 按年變化 1 6.64億 -5.0% 2 6.21億 -27.3% 3 6.91億 -3.8% 4 6.49億 -5.5% 5 7.17億 +17.0% 6 6.86億 +11.4% 7 7.08億 +12.2%

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記者：李哲毅