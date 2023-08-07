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【香港科技探索】HKTVmall 7月GMV按年增12.2% 新一輪消費券、促銷活動刺激用戶流量顯著增長
股市 23:09 2023/08/07
本港網購平台HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 表示，雖然夏季旅遊旺季來臨，HKTVmall 7月營運表現穩定，平均每日訂單總商品交易額維持於2290萬元，訂單總商品交易額（GMV）約7.08億元，按年增12.2%，按月增3.2%。
香港科技探索指出，受到7月份派發第二期消費券推動下，加上於 HKTVmall 上各種針對性促銷活動，HKTVmall 於新用戶和經常性用戶流量顯著增長，有助擴大客戶錢包並推動持續業務增長，7月份 HKTVmall 購物的獨立客戶數目達 59.8萬人，按月增4%；每月活躍應用程式使用者約165萬，按月增4.4%。
香港科技探索7月平均每日訂單數量約4.99萬，按年增5.3%，按月增1.2%；平均訂單值458元，按年增6.6%，按年跌1.3%。
|月份
|期內總商品交易額（元）
|按年變化
|1
|6.64億
|-5.0%
|2
|6.21億
|-27.3%
|3
|6.91億
|-3.8%
|4
|6.49億
|-5.5%
|5
|7.17億
|+17.0%
|6
|6.86億
|+11.4%
|7
|7.08億
|+12.2%
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記者：李哲毅
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