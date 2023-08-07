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【香港科技探索】HKTVmall 7月GMV按年增12.2%　新一輪消費券、促銷活動刺激用戶流量顯著增長

股市 23:09 2023/08/07

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【香港科技探索】HKTVmall 7月GMV按年增12.2%　新一輪消費券、促銷活動刺激用戶流量顯著增長

本港網購平台HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 表示，雖然夏季旅遊旺季來臨，HKTVmall 7月營運表現穩定，平均每日訂單總商品交易額維持於2290萬元，訂單總商品交易額（GMV）約7.08億元，按年增12.2%，按月增3.2%。

香港科技探索指出，受到7月份派發第二期消費券推動下，加上於 HKTVmall 上各種針對性促銷活動，HKTVmall 於新用戶和經常性用戶流量顯著增長，有助擴大客戶錢包並推動持續業務增長，7月份 HKTVmall 購物的獨立客戶數目達 59.8萬人，按月增4%；每月活躍應用程式使用者約165萬，按月增4.4%。

香港科技探索7月平均每日訂單數量約4.99萬，按年增5.3%，按月增1.2%；平均訂單值458元，按年增6.6%，按年跌1.3%。

月份期內總商品交易額（元）按年變化
16.64億-5.0%
26.21億-27.3%
36.91億-3.8%
46.49億-5.5%
57.17億+17.0%
66.86億+11.4%
77.08億+12.2%

相關文章：

【香港科技探索】HKTVmall 6月商品交易額按年增11%

【HKTVmall】香港科技探索宣布億元回購計劃、看好長遠發展　股價升逾3%

記者：李哲毅

港股 香港科技探索（01137）
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