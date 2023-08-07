【儲局官員】鮑曼：勞動力市場依然緊張　聯儲局或需進一步加息抗通脹

雖然市場普遍預期聯儲局上月下旬加息後，年內未必會再加息。但聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）繼上周六（5日）後，再次重申聯儲局可能需要進一步加息，才能完全恢復價格穩定，繼續其偏鷹的論調。

鮑曼指過去一年，美國在通脹方面取得進展，但通脹仍顯著高於FOMC 2%目標水平2，而且勞動力市場依然緊張，職位空缺數仍然遠遠超過可用的勞動力數量。

她提到，在考慮是否需要進一步提高聯邦基金利率，以及該利率需要在有足夠限制性水平維持多久時，將尋找證據表明通脹處於持續、切實的下行路徑上。

鮑曼指出，自己在7月份的聯儲局會議中，支持當局提高聯邦基金利率，而且預計可能需要進一步加息，才能讓通脹回落至聯邦公開市場委員會（FOMC）2%的目標水平。並表示進一步加息將取決於未來的經濟數據。

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編輯：葉志偉