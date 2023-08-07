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【英冠球會母企】伯明翰體育擬改名「大象未來集團」　稱可樹立更鮮明企業身份？

股市 22:17 2023/08/07

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【英冠球會母企】伯明翰體育擬改名「大象未來集團」　稱可樹立更鮮明企業身份？

伯明翰體育 （02309） 早前大手減持英冠球會伯明翰45.6%股權及球會主場後，周一（7日）宣布，集團將改名為「大象未來集團」，而英文名稱則由「Birmingham Sports Holdings Limited」更改為「ZO Future Group」。伯明翰體育指，將召開之股東特別大會處理更改公司名稱。

伯明翰體育指出，作為投資控股公司，集團主要從事1）英國經營職業足球球會；2）物業投資；及3）保健及醫療相關業務。伯明翰體育提到，有意將業務組合拓展至其他業務領域，並探索高科技及環保科技業務的潛在商機，並一直致力在全球範圍內尋找合適的商機。

伯明翰體育認為，更改公司名稱能更貼切反映業務方向，展現其對未來發展的期許，「並將為本公司樹立更鮮明的企業身份及形象，從而有利於本公司把握未來發展的潛在商機」。

相關文章：

【英冠球會】伯明翰體育及大股東向美資出售英冠球會伯明翰45.6%股權及球會主場　現金代價5200萬元

【英冠足球】伯明翰體育：有球會股東正洽談出售聖安德魯球場及球會股份

編輯：李哲毅

港股 伯明翰體育（02309）
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