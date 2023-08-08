【NVDA】英偉達CEO黃仁勳今晚演講　股價炒定先？

今年AI股王英偉達（英：NVDA，Nvidia）、其創辦人兼CEO黃仁勳今晚在美國洛杉磯活動上發表的演講，或會透露公司最新研究的通用場景描述（OpenUSD）發展及生成式AI技術，甚至超級電腦的消息。

英偉達股價造好，收市升1.6%，收報454.17美元，成交145億美元。

黃仁勳將於本港時間周二（8日）晚上11時，出席美國洛杉磯舉辦的SIGGRAPH 2023活動（計算機圖形與交互技術頂級會議暨展覽）並進行演講，預期他會在演講中提到英偉達最新研究的通用場景描述（OpenUSD）發展以及以AI為基礎的創新內容創作解決方案。

市場估計，黃仁勳亦有機會公開不久前發表的Grace Hopper（GH200）建構的 DGX-GH200 超級電腦消息。

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編輯：葉志偉