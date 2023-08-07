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【泰加亂局】泰加保險控股：接獲聯交所上市委員會除牌決定　已提交覆核書面申請

股市 22:02 2023/08/07

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【泰加亂局】泰加保險控股：接獲聯交所上市委員會除牌決定　已提交覆核書面申請

昔日的士保險龍頭泰加保險母企泰加保險控股 （06161） 發公告披露，7月14日接獲聯交所上市委員會已根據第6.01A條作出除牌決定，取消公司股份上市地位，泰加保險控股在7月26日根據上市規則第2B章向聯交所上市覆核委員會秘書提交覆核除牌決定之書面申請。

泰加保險控股今年6月初曾宣布，擬計劃通過集團旗下全新品牌Himalayas之一站式數碼平台Hi.Online，向合資格的的士司機餽贈公司的認股權。同月披露，已透過全資子公司於多家投資方簽署投資意向書，總融資金額逾53億元，集資款項通過資本金形式注入Himalayas Insurance後，將主要用於業務的開展，上述舉行被市場解讀為泰加保險控股部署復牌。

泰加保險已遭頒令清盤，詳情可看【下一頁】

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【泰加停牌】泰加保險：簽署53億元債券融資意向書　除牌大限倒數1個月

【泰加停牌】泰加保險擬向的士司機贈送認股權　冀短期內申請復牌

記者：李哲毅

港股 泰加保險（06161）
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