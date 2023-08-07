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【儲局官員】威廉斯：利率在一段時間內要保持限制性　若通脹明年放緩可能需要減息

股市 21:27 2023/08/07

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美國上周公布最新非農數據後，市場料年內再次加息的機率微升至3成。紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）認為是否需要再次加息仍懸而未決，但表明有必要在一段時間內保持美國貨幣政策的限制性，並表示如果通脹放緩，明年可能有必要減息。

他在接受外媒訪問時指出，貨幣政策處在一個理想位置，未來是否需要就峰值利率進行調整，以及需要保持多長時間的限制性立場，將取決於數據，但我預計將需要一段時間內保持限制性立場。

被問到是否需要進一步加息，威廉斯坦言是個懸而未決的問題，指如果通脹持續下降，央行可能需要在2024年或2025年降低利率，以確保實際利率不會進一步上升，因為實際利率上升與當局的目標不符。

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 加息 美國 紐約 通脹
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