【盈喜︱餐飲股】火鍋連鎖呷哺呷哺料中期扭虧為盈賺200萬人幣　餐廳網絡南下擴張、客流量增加

▲ 【盈喜︱餐飲股】火鍋連鎖呷哺呷哺料中期扭虧為盈賺200萬人幣 餐廳網絡南下擴張、餐廳客流量增加

呷哺呷哺 （00520） 發盈喜，預計上半年收入28.46億元（人民幣，下同），按年增32%；淨利潤200萬元，去年同期虧損2.78億元。呷哺呷哺指出，由於中國疫情管控措施取消，集團旗下餐廳客流量增加，經營好轉；其次是上半年開店迅猛，餐廳網絡成功南下擴張，在營餐廳總數截至6月底達到1094間，按年增8.5%；以及其他收入增至4300萬元。

不過，呷哺呷哺稱，上半年部分增長被抵消，包括2022年底開始週年慶儲值活動讓利約1.9億元，另外，市場大環境消費恢復未如預期且消費降級，屬於中高檔品牌定位的湊湊為維持市場份額，採取多營銷活動及讓利舉措；以及計提資產減值損失約3200萬元。

呷哺呷哺強調，一直嚴謹管理運營資金，確保現金流穩健及現金狀況良好，並根據市場狀況，密切關注餐廳的經營情況並不時調整店鋪策略及運作，其中包括1）積極開設成本低、效果好的新小店模式餐廳；2）同步 推進數字化進程，整合及升級前端餐廳訂單管理、後端供應鏈和合同管理等系統， ；3）增加戰略供應商家數量及集中採購的優勢，有效降低平均採購單價，；4）繼續推進付費會員業務，提升客戶對品牌的忠誠度；及5）借助品牌力的提升，與核心商業體爭取更 有利的租賃條件。

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責任編輯：李哲毅