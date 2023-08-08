【業績︱手機設備股】鴻騰精密開市跌4%　中期收入跌15.1%、半年轉蝕895萬美元　短期智能手機零組件續放緩

▲ 【業績︱手機設備股】鴻騰精密中期收入跌15.1%、半年轉蝕895萬美元 下半年智能手機零組件續放緩

鴻騰精密FIT HON TENG （06088） 公布中期業績，上半年收入為17.84億美元，按年跌15.1%；毛利2.83億美元，按年跌19.4%；虧損約895.2萬美元，去年同期賺8511.7萬元，每股蝕0.13美分，不派中期息。

鴻騰精密周二（8日）低開4%，報1.2元，創去年11月低。

鴻騰精密稱，上半年智能手機終端市場產生的營收按年減少22.8%至4.46億美元；網絡設施按年跌41.3%至2.19億美元；電腦及消費性電子收入跌6.6%至3.77億美元；電動汽車終端營收減少5.9%至7164.4萬美元；系統終端產品營收增加1.3%至5.79億美元。

鴻騰精密指，下半年連接器行業與產品所屬的終端產業受到諸多不確定因素影響，計劃繼續投入電動汽車終端市場，鴻騰精密表示，將繼續戰略性地尋求互連解決方案及其他產品的新興應用機會，並透過新併購德國車用線束製造商來加大客戶通路、技術發展與製造基地。

鴻騰精密預計，品牌公司智能手機零組件拉貨動能勢頭將受通貨膨脹影響而放緩；第四季起伺服器中下游需求將會有所回溫，將影響下半年網絡設施業務的整體表現；電腦及消費性電子行業增長預期將繼續放緩；

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責任編輯：李哲毅