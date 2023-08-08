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【日圓走勢】日本家庭支出加快下跌　日圓跌穿143　一文看清日圓近期變化

股市 21:39 2023/08/08

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一文看清日圓近期變化

日圓滙價走勢波動，近日急跌至近每美元兌144日圓後，一度反彈至升穿142日圓水平，今日再跌0.4%，跌穿143關。因日本家庭支出下降速度加快，或紓緩通脹壓力，減加息預期，日圓下跌，日圓兌每美元最新報143.16，每百港元曾兌5.4606日圓，再跌穿5.46算。

【8月8日】日本家庭支出下降速度加快，官方數據顯示， 6 月份日本家庭支出按年下跌4.2%，較5月份的4%下降幅度加速，並已連降4個月，食品仍佔家庭支出的最大比重，降幅最大的是家具和家居用品支出，按年下降17.6%。

6月每戶平均月消費支出為275,545日圓，每戶平均月收入為898,984日圓，按年下降5.6%。

【8月7日】日圓走勢與10年期債息有關，因市場預期在通脹及薪金上升之下，央行或會上調YCC（收益率曲線控制）上限，變相加息。加息吸引資金流入，因而刺激日圓升值。

日本人壽表示，已大量投日本長債，若30年期債息升至1.8至2厘，將考慮加大投資，並沽出外債。日本30年期債息收1.607厘。日本10年期債息下跌，報0.628厘。

【8月3日】日本央行再入市買債，額外4000億日圓計劃外買債，1000億日圓投放在3年至5年期債券，3000億日圓投放在5年期至最長10年期債券。

報道：【日圓走勢】日圓兌港元跌至5.4算　日本央行周內第二度干預債市、10年債息續升

【8月1日】日本財務省發行10年期國債，平均息率升至0.594厘，此前為0.428厘。

【7月31日】日本央行入市買入3002億日圓5年至10年期國債，令債息回落、日圓滙價受壓

報道：【日圓走勢】日圓兌港元跌穿「5.5算」　日本央行今早突然買債3000億日圓

【7月29日】日本央行議息，允許10年期國債收益率圍繞0.5%的水平波動，不視0.5%為「硬上限（rigid limits）」。央行每個工作日以1%的收益率購買10年期日本國債。

報道：【日圓走勢】日圓瀉1.2%跌穿141關　兌港元低見5.52算　日本央行調整YCC政策「靈活控制10年期收益率」（第三版）

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

記者：譚志偉

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