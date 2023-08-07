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【全球經濟】ACCA報告：會計界對市場信心指數回落　經濟增長動力疲弱

宏觀解讀 20:31 2023/08/07

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【全球經濟】ACCA報告：會計界對市場信心指數回落　經濟增長動力疲弱

ACCA（特許公認會計師公會）和IMA（管理會計師協會）公布最新2023年第二季《全球經濟狀況調查報告》（GECS），結果反映全球經濟信心大致回落，綜觀各地第二季的信心指數，亞太地區信心指數跌幅最大，其次是西歐地區，相信與中國市場復甦未如理想，國際貿易前景黯淡有關。

2023年第二季《全球經濟狀況調查報告》於6月6日至6月20日期間進行，合共訪問來自全球750位ACCA及IMA會員。

《全球經濟狀況調查報告》指出，雖然企業逐漸消化俄烏衝突的影響，以及中國比預期更快放寬「清零」政策，成為提振全球經濟的希望，過去數季的信心指數均呈上升趨勢，但樂觀情緒未能轉化為新訂單，現時新訂單數目低於一年前同比，顯示整體經濟缺乏增長動力。

報告提到，就業及資本支出兩個指數在第二季均出現回落跡象，雖然下行幅度有限，未構成全球經濟衰退的風險，但在各地央行一年多以來積極實行貨幣緊縮政策後，料2023年下半年開始有機會對經濟活動產生壓抑作用。

儘管信心指數按季出現下跌，報告提到，反映受訪者對客戶和供應商可能倒閉的「擔憂指數」出乎意料較上季改善，降至2019年以來的新低。儘管如此，貨幣緊縮政策對供應商或有滯後影響，實體經濟依然存在風險，尤其越來越多經濟數據表明破產風險逐漸上升。

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責任編輯：李哲毅

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