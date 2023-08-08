【業績前瞻│1810】大華繼顯：預計小米次季調整後淨利大幅反彈、上調目標價至13.6元　期內已完成去庫存、惟未見消費明顯復甦跡象

▲ 【大行報告│1810】大華繼顯：預計小米次季調整後淨利大幅反彈、上調目標價至13.6元 期內已完成去庫存、惟未見消費明顯復甦跡象

內地手機品牌小米 （01810） 即將公布次季業績，大華繼顯發表報告預計，小米次季調整後淨利約40億元（人民幣，下同）按年增92.2%，按季增長23.7%，受惠智能手機和AIoT業務的材料成本降低及產品組合改善，廣告和遊戲業務復甦，互聯網服務表現強勁，毛利率持續擴張，維持評級「持有」及目標價由11.3上調至13.6元。

市場繼續關注手機行業庫存水平，大華繼顯料，小米在中國及印度已完成去庫存工作，其他地區庫存處於健康水平。但大華繼顯認為，儘管市場普遍認為智能手機終端需求應下半年逐步回復，但由於消費仍沒有明顯復甦跡象，大多數智能手機品牌仍極為謹慎。

次季手機收入料按年跌14.3%

大華繼顯指出，由於智能手機出貨量大幅下降，然而AIoT、互聯網收入復甦抵消下，預計小米次季收入按年下降 8.1%，但按季將恢復8.4%，達到645億元。大華繼顯認為，小米次季綜合毛利率達到20.2%，按年增3.5個百分點，按季增長0.7 個百分點。

報告預計，小米次季智能手機收入按年下降14.3%，但按季回升3.6%至362億元，而平均售價和毛利率保持不變。大華繼顯引述數據稱，小米上季手機出貨量按年跌16%、按季升8.9%至3320萬部，由於中印地緣政治緊張局勢加劇，小米停止積極促銷活動，小米在印度的市場份額按年下降 4 個百分點至 15%，然而小米 13 系列的強勁表現，儘管次季處於促銷期，但預計平均售價將呈現彈性。

大華繼顯提到，促銷活動及炎熱天氣帶動小米上季冷氣機銷售，帶動AIOT業務按年增5.1%至209億元，毛利率按年擴1.7個百分點至16%。

消費未見明顯復甦 關注華為潛在競爭影響

大華繼顯報告提到，據了解，華為目前計劃於9月至10月23日推出P70系列，搭載華為自主設計的5G芯片，料提供與台積電7納米工藝節點類似的性能，雖然不確定華為 5G 芯片與高通或蘋果的芯片相比，是否具有足夠的競爭力，但相信華為會成為中國智能手機市場的關鍵顛覆者。

大華繼顯將小米2023至25 年淨利潤預測上調33.8%、23.6%及16.0%，達到125億、150億及156億元。大華繼顯相信，小米受惠復甦及有力成本控制，但仍然對華為重新進入市場所帶來的潛在競爭，以及手機需求出現明顯復甦可見程度有限持謹慎態度。

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記者：李哲毅