  • 31°C
香港時間 : 2023807日 (週一) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告│1810】大華繼顯：預計小米次季調整後淨利大幅反彈、上調目標價至13.6元　期內已完成去庫存、惟未見消費明顯復甦跡象

股市 19:12 2023/08/07

分享：

分享：

【大行報告│1810】大華繼顯：預計小米次季調整後淨利大幅反彈、上調目標價至13.6元　期內已完成去庫存、惟未見消費明顯復甦跡象

內地手機品牌小米 （01810） 即將公布次季業績，大華繼顯發表報告預計，小米次季調整後淨利約40億元（人民幣，下同）按年增92.2%，按季增長23.7%，受惠智能手機和AIoT業務的材料成本降低及產品組合改善，廣告和遊戲業務復甦，互聯網服務表現強勁，毛利率持續擴張，維持評級「持有」及目標價由11.3上調至13.6元。

市場繼續關注手機行業庫存水平，大華繼顯料，小米在中國及印度已完成去庫存工作，其他地區庫存處於健康水平。但大華繼顯認為，儘管市場普遍認為智能手機終端需求應下半年逐步回復，但由於消費仍沒有明顯復甦跡象，大多數智能手機品牌仍極為謹慎。

次季手機收入料按年跌14.3%

大華繼顯指出，由於智能手機出貨量大幅下降，然而AIoT、互聯網收入復甦抵消下，預計小米次季收入按年下降 8.1%，但按季將恢復8.4%，達到645億元。大華繼顯認為，小米次季綜合毛利率達到20.2%，按年增3.5個百分點，按季增長0.7 個百分點。

報告預計，小米次季智能手機收入按年下降14.3%，但按季回升3.6%至362億元，而平均售價和毛利率保持不變。大華繼顯引述數據稱，小米上季手機出貨量按年跌16%、按季升8.9%至3320萬部，由於中印地緣政治緊張局勢加劇，小米停止積極促銷活動，小米在印度的市場份額按年下降 4 個百分點至 15%，然而小米 13 系列的強勁表現，儘管次季處於促銷期，但預計平均售價將呈現彈性。

大華繼顯提到，促銷活動及炎熱天氣帶動小米上季冷氣機銷售，帶動AIOT業務按年增5.1%至209億元，毛利率按年擴1.7個百分點至16%。

消費未見明顯復甦 關注華為潛在競爭影響

大華繼顯報告提到，據了解，華為目前計劃於9月至10月23日推出P70系列，搭載華為自主設計的5G芯片，料提供與台積電7納米工藝節點類似的性能，雖然不確定華為 5G 芯片與高通或蘋果的芯片相比，是否具有足夠的競爭力，但相信華為會成為中國智能手機市場的關鍵顛覆者。

大華繼顯將小米2023至25 年淨利潤預測上調33.8%、23.6%及16.0%，達到125億、150億及156億元。大華繼顯相信，小米受惠復甦及有力成本控制，但仍然對華為重新進入市場所帶來的潛在競爭，以及手機需求出現明顯復甦可見程度有限持謹慎態度。

更多【即市財經分析】文章

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

相關文章：

【小米1810】小米預告8月發布摺機MIXFold3　將使用Leica全焦段四攝

【小米1810】小米印度據報加大投放實體店　提升線下銷售額佔比

記者：李哲毅

小米集團－W（01810） 大行報告 港股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【美股盤前】美滙美債息齊反彈　道指期貨升85點、納指期貨升0.5%　本周聚焦7月通脹數據（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【投行裁員】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工　僅得約廿人可留低、較其他亞太市場「重手」（第二版）
【投行裁員】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工　僅得約廿人可留低、較其他亞太市場「重手」（第二版）
【恒指夜期+北水】北水全日吸資超過44億　主力買指數ETF沽騰訊美團　恒指夜期跌17點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水全日吸資超過44億　主力買指數ETF沽騰訊美團　恒指夜期跌17點（不斷更新）
【美股一周前瞻】聚焦周四美國通脹報告　料7月CPI回升至3.3%（附數據表）
【美股一周前瞻】聚焦周四美國通脹報告　料7月CPI回升至3.3%（附數據表）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴8.10公布季度業績　券商料淘寶天貓表現有驚喜、利潤率上揚
【阿里巴巴9988】阿里巴巴8.10公布季度業績　券商料淘寶天貓表現有驚喜、利潤率上揚
【免費機票】香港航空今日上午10時起派9800張0元機票　目的地包括名古屋、首爾、曼谷等7地（附連結）
【免費機票】香港航空今日上午10時起派9800張0元機票　目的地包括名古屋、首爾、曼谷等7地（附連結）
【HSBC滙豐】滙豐公共事務主管批評美國強迫英國減少與中國往來　英國「軟弱」地順從美國
【HSBC滙豐】滙豐公共事務主管批評美國強迫英國減少與中國往來　英國「軟弱」地順從美國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款