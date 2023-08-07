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喜雅兩房業主睇淡後市　啃10%辣稅沽貨　帳損逾126萬

股樓投資 19:10 2023/08/07

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樓市持續調整，部分業主看淡後市，不惜啃辣稅，也要蝕讓離場。中原地產任展雄表示，長沙灣喜雅1座中層C室，實用面積456平方呎，兩房間隔，單位座向西南方，望市景，最初叫價850萬元，放盤不足2個月，終以765萬元沽出，實用呎價約16,776元。

任展雄表示，買家為上車客，鍾情喜雅樓齡新，造價合理，故快速承接作新居。據了解，原業主堅持800萬元以上才考慮沽貨，惟見近日二手市況不明朗，加上被買家誠意打動，終決定減價沽貨。

資料顯示，原業主於2020年10月以815萬元入市上址，現帳面蝕50萬元，但由於持貨不足3年，須附樓價一成之額外印花稅（SSD），即約76.5萬元。換句話說，累蝕126.5萬元離場。 

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

喜雅 長沙灣 中原地產 二手市場 私人屋苑

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