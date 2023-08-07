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【職場熱話】23歲IT技術支援員想轉工但無目標 網民：找到有興趣又賺到錢的就是方向

理財智慧 18:31 2023/08/07

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在轉工前，必先了解行業的各個領域，這樣才能選擇到適合自己的工作。有網民在網上討論區發文，指自己23歲，是一名月薪1.7萬的IT技術支援員，他因家人即將退休和工作內容乏味而想轉行。樓主想要留在IT界，但又不想做程式設計師，他亦對未來感到困惑，不知自己的興趣和目標。網民建議他重新思考自己對甚麼感興趣，建議他，多嘗試不同領域。

【未死先立遺囑】遺囑寫好未 ? 立遺囑不限年齡好重要，詳見【下一頁

按圖看樓主經歷：

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【職場趣聞】講講你返過最伏嘅工係點 ? 第一日返工全team 走哂！，詳見【下一頁

    有網民表示「我自己從IT技術支援起家，這條路是極難行，選擇了技術支援也代表事業見頂，而走行政路線其實是沒有路可走的，因為你根本什麼都不會，沒理由請你回來，只能靠讀了的書結合公司的情況『吹水』，你公司給你個什麼行政職位做，其實已經定了你條路的九成」，網民續指「多少人一天技術支援員，一輩子都是技術支援員，你可知這個無間地獄有多少慘烈。」

    【破產邊緣人生】專訪鴻福堂司徒永富 從破產邊緣找到第二人生，詳見【下一頁

    亦有網民指「沒興趣做IT其實一定沒前途」、「香港IT行業是精英需求很大，而且是請不到人，普通的IT工作就要求高技術，低工資」，又指樓主應自己思考想做的工作「世上沒有必然，更沒有不勞而獲，沒有一可以點條明路你走，前景的東西，大部份人後知後覺，最重要的是自己想幹什麼，然後努力下苦工，才有冒險的入場劵，沒人保證哪一樣有前途。唯一可以說是想穩定，入政府」、「事業是一輩子的，找到有興趣，又賺到錢的，就是方向」、「純粹想要錢，考慮考慮建造業或者政府工，IT發展得七七八八已經沒什麼機會。」

    【職場趣聞】上司原來會認錯？識道歉的上司好值得尊重！ 仲要認真鞠躬道歉　，詳見【下一頁

    不過有網民認為「可考慮做應用軟體，學多些關於網域名稱的知識，將來定必有作為」、「如果重新發展，可以考慮做資訊安全相關的，積累經驗後可以轉到其他IT相關行業，例如內部審計、風險、合規主任」、「你有NGO經驗，當然是去考政府的程序編製主任最好」、「你還年青，覺得你應該樣樣都試，不要給自己一直做技術支援的局限困死自己，當年我最討厭計算，想也沒想過自己會喜歡寫編碼，不好看少自己，將來什麼都有可能。」也有網民建議「考慮下讀醫護之類，現在和將來還是有高度需求。」

    康文署今舉行「全民運動日2023」 泳池等康體設施免費開放，詳見【下一頁

    有網民表示「找工作不同選科，選擇科幾乎你喜歡就行，因為你付錢。打工人家一定問你有沒有經驗」、「你別想如果㨂錯路會怎樣，你這個階段、背景，最一般有效的做法就是『定下可以成功的目標，以實際行動完成他，一開始就全情投入什麼都不要想直至完成為止』當你成功堅持幾年就會自己找倒方向、「你有的是時間和機會，你需要的是自信和堅持。」

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    撰文 : 陳美鳳

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