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憧憬新田科技城發展　2160萬購天巒　原業主13年帳賺3％

股樓投資 18:36 2023/08/07

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政府致力發展新田科技城，有買家趁機到上水置業。美聯物業陳少枝表示，上水天巒1期瑞奇大道單號屋，實用面積1,576平方呎，附有981平方呎花園，早前放盤叫價2,400萬元，終累減240萬元，以2,160萬元易手，實用呎價約13,706元。 

陳少枝表示，買家欣賞單位裝潢，並且洽購期間誠意十足，故原業主接受議價，而新買家為港島客，鍾情屋苑設有大型會所，屬低密度設計，並看好未來新田科技城發展潛力，故以2,160萬元入市。  

資料顯示，原業主2010年以2,100.7萬元購入單位，持貨13年，現帳面獲利約60萬元，物業期內升值約2.8%。 

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

天巒 上水 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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