憧憬新田科技城發展　2160萬購天巒　原業主13年帳賺3％

政府致力發展新田科技城，有買家趁機到上水置業。美聯物業陳少枝表示，上水天巒1期瑞奇大道單號屋，實用面積1,576平方呎，附有981平方呎花園，早前放盤叫價2,400萬元，終累減240萬元，以2,160萬元易手，實用呎價約13,706元。

陳少枝表示，買家欣賞單位裝潢，並且洽購期間誠意十足，故原業主接受議價，而新買家為港島客，鍾情屋苑設有大型會所，屬低密度設計，並看好未來新田科技城發展潛力，故以2,160萬元入市。

資料顯示，原業主2010年以2,100.7萬元購入單位，持貨13年，現帳面獲利約60萬元，物業期內升值約2.8%。

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