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【丹麥王室】王儲長子傳有新女友 意大利王室後人

環球社會熱點 08:05 2023/08/08

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丹麥王儲弗雷德里克王子（Prince Frederik）的長子克里斯蒂安（Prince Christian）有傳結交新女友，對方為意大利波旁—兩西西島王朝（Bourbon-Two Sicilies）後人﹑瑪麗亞基亞拉公主（Princess Maria Chiara）。

丹麥女王登基超過51年半 打破該國君主在位最長紀錄 【下一頁】

王室消息人士透露，17歲的克里斯蒂安在丹麥接待女友，並安排與祖母﹑女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）見面。消息人士指年僅18歲的瑪麗亞基亞拉十分緊張，參與當日舉行的茶聚。

消息人士表示，能夠與瑪格麗特二世茶聚代表瑪麗亞基亞拉已獲王室非正式認可。同時，有指克里斯蒂安母親﹑王儲妃瑪麗（Princess Mary）樂見大仔與瑪麗亞基亞拉拍拖，雙方家庭亦分屬密友。

今年5月底舉行的摩納哥格林披治大賽（Monaco Grand Prix）中，克里斯蒂安與瑪麗亞基亞拉被拍攝到舉止親密，引起交往傳聞。

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【丹麥王室】女王83歲生日 與次子一家破冰聚首一堂 【下一頁】

丹麥消息人士亦聲稱，即將屆滿18歲的克里斯蒂安希望結交一位正式的女友，建立真正伴侶關係。而瑪麗亞基亞被指符合克里斯蒂安心中的理想伴侶條件。

不過，消息人士指克里斯蒂安確實已迷上瑪麗亞基亞，暫時未知女方是否有相同程度的感覺。

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責任編輯：吳漢培

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