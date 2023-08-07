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荃灣映日灣一房戶500萬沽　創同類單位入伙後新低

股樓投資 18:20 2023/08/07

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市區新盤平價推出，部分業主因此減價賣樓。中原地產黃騰達說，荃灣映日灣3座低層E室，實用面積288平方呎，一房間隔，望樓景，去年底叫價600萬元，近期減至560萬元，惟未能易手，其後業主見接連有新盤低開，所以再減60萬元，終以500萬元將單位沽出，實用呎價約17,361元，創屋苑入伙後同類單位造價新低。 

黃騰達指，買家留意荃灣西放盤多時，有意入市作長綫投資，見現時利率接近頂位，認為加息機會及次數相對下降，加上近日東九龍新盤以破低價開盤，令不少業主恐懼，所以趁勢鋤價吸納平盤。以同類單位市值租金每月約1.6萬元計，預計上址租金回報約3.8厘。 

資料顯示，原業主於2019年以490萬元一手買入單位，持貨4年，現帳面獲利10萬元離場。 

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

映日灣 荃灣 中原地產 二手市場 私人屋苑

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