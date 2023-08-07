沙特阿美次季少賺38% 將於6季內派業績掛鉤股息

石油巨頭沙特阿美（Saudi Aramco）公布第二季業績，淨利潤從去年同期的1,816億里亞爾降至1,128億里亞爾（折合約2,347億港元），跌幅近38%。

該公司解釋，淨利潤下跌主要由於油價疲軟，以及煉油和化工利潤減少。

公司宣布本季的基本股息約為195億美元，與第一季基本持平，將從第三季開始派發98.7億美元股息，連續派發6季與業績掛鉤的股息。

沙特阿美首席執行官Amin Nasser強調，盡管經濟波動，公司仍將保持一貫的長期觀點，預計中國需求將繼續增長，並尋求在化工領域進行潛在收購。

在沙特阿拉伯和俄羅斯承諾通過延長供應削減進一步收緊全球石油市場後，布蘭特期油已升至4月中旬以來最高水平。石油輸出國組織及盟友（OPEC+）控制供應的努力影響了全球原油產量。

阿美石油公司的股價今年已上漲了約12.7%。

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