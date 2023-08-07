  • 31°C
香港時間 : 2023807日 (週一) 18:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

市場擔心印度繼大米後 或禁食糖出口

環球政經 16:02 2023/08/07

分享：

分享：

印度禁止大米出口以穩定國內價格的做法引發了人們對食糖市場可能采取類似舉措的擔憂。

全球對印度食糖出口的依賴性增加，因為印度農業地區天氣引起的波動引發了對下一榨季產量不足的擔憂。

此前，印度為解決國內供應和通脹問題，限制了小麥和某些大米品種的海外銷售。印度糖廠協會預計，由於降雨量不足，2023至24年度糖產量將下降3.4%。

盡管如此，印度仍計劃將更多的糖轉用於乙醇生產。分析師預計，下一榨季食糖出口有限或沒有出口，可能會推高全球糖價。

由於擔心厄爾尼諾現象對亞洲產量的影響，今年白糖期貨已經上升了20%。其他地區的供應限制可能會導致價格飆升。

雖然巴西的大面積種植有助於穩定價格，但印度政府尚未決定下一榨季的食糖出口配額。

延伸閲讀親海駅II「平爆」價推盤 折實290萬入場 樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

點擊圖片放大
+10
+9

 

同場加映 【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

厄爾尼諾 期貨 銷售 配額 亞洲 經濟 印度 通脹
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【美國加息】美聯儲理事放鷹 稱通脹仍屬高企或需再加息
【美國加息】美聯儲理事放鷹 稱通脹仍屬高企或需再加息
康文署今舉行「全民運動日2023」 泳池等康體設施免費開放
康文署今舉行「全民運動日2023」 泳池等康體設施免費開放
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款