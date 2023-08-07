市場擔心印度繼大米後 或禁食糖出口

印度禁止大米出口以穩定國內價格的做法引發了人們對食糖市場可能采取類似舉措的擔憂。

全球對印度食糖出口的依賴性增加，因為印度農業地區天氣引起的波動引發了對下一榨季產量不足的擔憂。

此前，印度為解決國內供應和通脹問題，限制了小麥和某些大米品種的海外銷售。印度糖廠協會預計，由於降雨量不足，2023至24年度糖產量將下降3.4%。

盡管如此，印度仍計劃將更多的糖轉用於乙醇生產。分析師預計，下一榨季食糖出口有限或沒有出口，可能會推高全球糖價。

由於擔心厄爾尼諾現象對亞洲產量的影響，今年白糖期貨已經上升了20%。其他地區的供應限制可能會導致價格飆升。

雖然巴西的大面積種植有助於穩定價格，但印度政府尚未決定下一榨季的食糖出口配額。

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