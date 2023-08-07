  • 31°C
香港時間 : 2023807日 (週一) 19:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】航運景氣度下行 中金下調招商局港口144 目標價 維持「跑贏行業」評級

股樓投資 18:19 2023/08/07

分享：

分享：

中金發表研究報告指，根據業績預警，招商局港口(00144)上半年純利較去年同期下降超過30%，至不超過33.78億元，該行認為是由於參股公司上港集團的航運及地產業務利潤貢獻下滑；航運景氣度下行，國內參控股集裝箱公司港口裝卸費率有所下滑；及去年同期含有吉布提港口的一次性收益影響。
 

【同場加映】溫股知新：恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

溫股知新
【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

該行認為，公司海外港口的佈局能夠充分享受到新興市場增長紅利，上半年集團參股的位於土耳其的昆波特和東非的吉布提港口集裝箱吞吐量分別按年增長20.8%及10.8%，相信公司未來有望進一步佈局國內外優質港口資產，實現在國內珠三角、長三角以及環渤海等重點區域的優質港口覆蓋，以及對海外新興市場的佈局，分散區域經濟風險，分享新興市場的經濟增長紅利。

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

此外，考慮到公司部分參股公司盈利能力有所下降，以及集運需求依然承壓，該行下調招商局今年淨利潤23%至69.3億元，2024年淨利潤則料為70.1億元，維持招商局港口「跑贏行業」評級，惟目標價則下調16.6%至13.1元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
港股 經濟 中國

上一篇文章

荃灣映日灣一房戶500萬沽　創同類單位入伙後新低

下一篇文章

沙特阿美次季少賺38% 將於6季內派業績掛鉤股息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【券商點睇】中金：淨利息收入增長較快 上調滙控目標價至80.1元
【券商點睇】中金：淨利息收入增長較快 上調滙控目標價至80.1元
【美國加息】美聯儲理事放鷹 稱通脹仍屬高企或需再加息
【美國加息】美聯儲理事放鷹 稱通脹仍屬高企或需再加息
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款