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泰國：不會停止大米出口 將受惠印度出口禁令

環球政經 15:02 2023/08/07

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在印度宣布大米出口禁令後，泰國指，由於出口和國內使用的產量充足，因此打算繼續發貨，無意停止出口大米。

印度是最大的大米出口國，印度的禁令或為泰國大米生產商創造了機會，尤其是在非洲。泰國商務部部長林明利（Jurin Laksanawisit）強調，由於印度大米出口量減少，全球大米價格上升，這有利於泰國農民以更高的價格出售大米。

泰國作為第二大大米出口國，預計今年的大米出貨量將超過800萬噸，但對價格波動的擔憂依然存在。由於不確定性，出口商可能會暫時停止出貨，一些合同正在重新談判。

泰國官員正在監控國內大米價格，以防止價格過度上升，並預計通脹將保持在較低水平。稻米價格已達到每公噸12,000泰銖（拆合約2,691港元）的歷史新高。

盡管面臨挑戰，泰國仍希望在繼續出口的同時有效管理大米價格。

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撰文 : 林斯凱

經濟 泰國 香港 印度 通脹 泰銖
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