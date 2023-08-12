岑俊穎（Anson Sham）—海外升學破格者

年輕，是一種心態。對於岑俊穎（Anson Sham）而言，這種心態讓他敢想敢創，中學畢業便與朋友搞科創賺到第一桶金，負笈德國回港後踩過界，創立升學及教育機構。貼地，是一種溫度。

在香港這個社會，他仍會與學生嘻嘻哈哈打成一片，希望以教育改變下一代，讓他們在快活的環境學習及成長。

25歲，他以破格思維衝擊海外升學格局，浩浩蕩蕩迎來另一新世紀。

勇於嘗試 看準升學商機

岑俊穎有着模特兒身材與臉孔，還帶着一臉稚氣，乍看外表未必會聯想到他與教育行業有關。但人不可以貌相，他年紀輕輕，已經創辦了STEM教育機構「APLUZA Academy」及德國升學服務機構「WG Education」（穎德學府教育集團），每年營業額達數百萬。昔日傳媒所稱的保險科技「男神」，如今搖身一變成為教育界「男神」，坊間稱為教育界AK。

「有機會便放膽試，反正我還年輕。」故事回到幾年前，賺到第一桶金的Anson並沒有裹足不前，而是決意到德國讀大學，最後獲當地著名學府德國ESB商學院取錄。其時香港學生要到德國升學並不容易，要在網上經不同渠道申請、尋找學校、或辦理手續，坊間資訊零碎，亦不似英美澳加等熱門國家有教育機構代辦，可謂困難重重。

在學期間，Anson不時收到港人有關的查詢，於是他便看準商機，回港創立穎德學府，為全港首間提供一站式德國升學服務的機構，服務包括選校、增值課程、求學須知、升學留學準備、就業諮詢等。「當時我想，既然我有經驗和人脈，不如試試提供顧問服務和建議，為有意到德國的同學及家長鋪橋搭路，讓他們做好充足準備。」

▲ 年內有不少大型補習機構曾提出高薪挖角，Anson都一一回絕，只想打造屬於自己的品牌。

德國升學移民 性價比高

德國並非港人升學、移民的首選地，甚至不在他們的選擇之列，破格創立「獨沽一味」針對該國的升學服務機構，尤如在杳無人煙的海域開闢新航道，似乎有點冒險。Anson卻甚有信心：「無論是學習環境、教學質素、就業前景，以至所需資金，德國都是一個性價比很高的國家，過去大眾未有機會了解這個國家，所以我很想推介給香港人。」

他解釋，德國升學其中一個最吸引的地方，是在高中就讀3年後，可免費升讀公立大學。德國政府亦推出新移民法，銳意吸收具備專業技能的亞洲學生，只要學生於德國畢業後投身工作滿兩年，德語達到一定水平，便可申請永久居留權，居留滿8年（讀書及工作計算在內），便有資格申請入籍，取得歐盟護照。

他提到，德國中學學費大約只是英國的7成，而且教育系統多元化，甚少「死記硬背」，單是中學就有文理科中學、實用專科中學、基礎職業中學及綜合中學四大類，讓學生因應個人所長及需要，在不同學習環境及機會充分發揮潛能，再升讀不同大學。

「在德國讀書壓力不大，也不太在意學校排名，例如喜歡足球的同學，可以到慕尼黑就讀，發展他們的足球興趣和專長；升讀大學方面，最多港人選擇藝術和音樂系，其次是商科、工程及藥劑等。」Anson指出，近年不少跨國企業都將總部移師德國，或在當地開設分部，德國市場求才若渴，對於擁有專業技能或語言優勢的港人來說是大好機會，不少個案甫畢業便獲跨國企業取錄。

▲ 穎德學府服務包括選校、增值課程、求學須知、升學留學準備、就業諮詢等。

敢學敢講 無懼語言障礙

初到陌生國度人生路不熟，語言可算是一大障礙。Anson分享，他自己初來報到時也是白紙一張，對德文一無所知，不過德國大學特別注重學生的國際視野及英語能力，商科及藝術科目亦大多以英語授課，所以不成問題，「只要夠膽學夠膽講，德國當地的學生大多都樂意和你攀談，漸漸便會有進步。」他笑言，在當地留學多年，自己的德語也只是中下水平，但仍無阻日常生活及溝通。

若希望增進德語水平，以往要在當地就讀德語課程動輒都要每月兩萬港元，所費不菲，有見及此，Anson去年特地在荃灣開設一所德語學校，安排兒童及成人德語課程，覆蓋德語官方水平（CEFR）A1 至C2 Level，並由曾在德瑞國際學校（German Swiss International School）任教多年的老師主理，「全方位」服務有意負笈德國的學生，讓他們及早打好基礎。

▲ 穎德師資及顧問團隊大部分都畢業於外國高等院校及名校，有海外升學經驗，而且主要以年輕人為主。

Anson建議，學生可以在香港完成初中課程，及學習基本德文後，再到德國升讀高中，「香港的課程可以與當地銜接，甚至更加艱深，所以只要先學好德文，在當地學習便能非常輕鬆，然後就能一條龍免費升讀大學，不失為一個低成本留學或移居當地的好方法。」

貼地貼心 想你所想

憑藉Anson獨到的眼光，穎德學府總算在未知的領域闖出一片天，漸漸做出口碑，兩年內已經為約130個個案辦理德國升學或移民等手續。Anson分享，除了家長外，亦有學生在社交媒體主動向他們查詢德國升學的資訊，也有不少成年人有意在當地就讀大學，然後帶同子女舉家移民定居。

數到印象最深刻，Anson憶述，記得德國當地一所教育機構倒閉後，大批學生求助無門，輾轉之下穎德學府向他們伸出援手，協助辦理轉校等安排。他坦言，坊間很多機構都會拒絕這類「高成本」、「低回報」的工作，但他與團隊仍努力為這班學生和家長盡力安排，在一個月內成功讓他們安頓下來，「現在看到他們在外地愉快地生活，已經讓我很滿足。」

也是這份熱誠和同理心，讓他自信能面對同業競爭，他笑言：「我們的賣點是夠貼地又抵得諗，這方面我相信其他機構學不來。」穎德師資及顧問團隊大部分都畢業於外國高等院校及名校，有海外升學經驗，而且主要以年輕人為主，「就算是較有經驗的老師，思想上也非常年輕，能與學生打成一片。」Anson分享，無論是在語言學校還是APLUZA Academy，他們都以人性化的課程設計，拉近與學生的距離，不少學生甚至會主動要求家長讓他們報讀不同課程。

▲ 穎德學府兩年內已經為約130個個案辦理德國升學或移民等手續。

拒絕挖角 專心做好教育

眼見坊間陸續有升學機構意欲進軍德國升學市場，或許正好證明了Anson當日的眼光。面對同業追趕，他指出，穎德目前與與德國超過100多間德國院校簽署合作協議，包括寄宿學校、中學、大學、藝術學院及商學院等，是德國官方認證香港代表升學機構，這種網絡和規模，並非其他教育機構能及。最近，他們還在德國設立新的分部，讓當地學生隨時可以到分部尋求協助。

Anson特別提到STEM教育，「德國非常鼓勵大家創業，許多商學院也設有Startup Center，支援學生在校發展自己的初創企業，並且還有很多培育孵化器及政府資助。APLUZA Academy正好可以為將來有意到德國升學的學生做好準備。」APLUZA Academy是全港首間提倡將創科企業家教學結合STEM課程的教育機構，致力為兒童及青少年提供一系列STEM及創科企業家等創意課程，助他們啟發新思維，早前他們有學生就在探訪基層家庭後受到啟發，創辦社企為小學生網上免費補習英文。

旗下教育機構各領風騷，Anson提到，年內有不少大型補習機構曾提出高薪挖角或商討併購事宜，他都一一回絕。過去與朋友賣掉「親生仔」賺到第一桶金，但今次他希望繼續在教育界發展，「我的大學同學都從事工業、金融等賺錢領域，只得我搞教育，但我衷心希望我們每間教育機構能各展所長，相輔相成，打造屬於我們的品牌，發展成新一代教育王國。」

▲ 年內有不少大型補習機構曾提出高薪挖角，Anson都一一回絕，只想打造屬於自己的品牌。

「無論是外地升學，或是留在香港，我們都希望小朋友能愉快地學習。看到小朋友開開心心、快快樂樂學習，這種成功感和滿足感是無可取代，這一點我和天下間所有父母都一樣。」

（特約）