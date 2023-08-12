專業團隊打造優質服務文化 經驗傳承 夢想起航

誰都可以發光，只要找對地方！保誠保險有限公司（下稱保誠）一直以專業創新、以客為先的企業文化引領業界發展，而旗下的PILOT（領航）團隊更致力為行業培育人才，以豐富的知識和經驗，加上公司的強大支援，令理財精英的夢想變得觸手可及。

修己善群 黃鈺來助人夢想起航

近年香港掀起一股創業風潮，不少年輕人以至擁有一定社會經驗的朋友均積極尋找合適平台，開創個人事業。作為過來人，保誠資深區域總監黃鈺來（James）認同與「打工」相比，創業更容易達致自主人生的目標。然而要令事業持續發展，除了慎選行業與平台，更重要是從工作中尋找價值。「當你找到工作意義和目標，自然有動力支持你尋找合適的方法，在行業中持續發展。」由於理財策劃行業具備黃鈺來追求的三大特質：較易建立自主人生、良好發展空間、富有工作意義，當年在大學主修生物科的他甫畢業隨即加入保險行業，至今近40載。本著以客為先的理念，黃鈺來不只憑專業服務深得客戶讚譽，更積極培育新晉，建立近400人的PILOT（領航）團隊，為客戶以至有意開創個人事業的朋友導航，共同向夢想進發。

「成就他人，乃支持我於行業發展的原動力，也是推動我持續成功的重要元素。」黃鈺來一直以其母校校訓「修己善群」自勉自勵，並推廣予其團隊伙伴，「當各團隊成員都不斷完善自己，成效將會遠超想像。」為此，他積極參與行業事務，包括擔任香港人壽保險從業員協會秘書，並協助創立香港財務策劃師學會，為香港引入認可財務策劃師（CFP®）資格認證，以身作則引領團隊及同業前行。「本港保險業發展已有相當歷史，但部分人可能因缺乏了解而影響投身此行業的決定。PILOT擁有經驗豐富的團隊，加上公司的多元化支援，定能助有志開創個人事業的朋友夢想起航。」

▲ 黃鈺來表示，PILOT擁有經驗豐富的團隊，加上保誠的多元化支援，能夠幫助有志開創個人事業的朋友夢想起航。

專業專注 葉樹嚴憑初心風雨同行

市場環境瞬息萬變，理財顧問也要因時制宜、與時並進，保誠首席財富策劃總監葉樹嚴（Matthew）多年來一直重視專業發展，即使疫情期間，他與團隊仍然專注為客戶建構環球綜合保障、董事及要員計劃、私人退休金及家庭財富傳承計劃等多元化服務方案，更成功為單一客戶實現高達5億港元的高端家族保障，締造集團及業界記錄。「我很感恩能成為PILOT的一份子，全憑夥伴們群策群力、互勵互勉，令我們於抗疫3年間蟬聯保誠香港冠軍區域團隊。」

在葉樹嚴眼中，理財顧問的工作是以一份歷久常新的關懷，細意了解客人在家庭、工作以至企業上的關切，並以專業專注、以客為先的態度，為客戶妥善實現財富保障上的心願。「說實話，許多時候我感到不是我選擇了保險行業，而是保險行業選擇了我，每天澆灌滋養這使命與初心。」

憑藉保障客人實現財富安穩的信念，葉樹嚴深受客戶肯定，多年來屢獲殊榮，包括24次取得百萬圓桌（MDRT）會員資格，其中12次更為超級會員（COT）、兩次榮膺頂尖會員（TOT），並成為榮譽榜（Honor Roll）會員。此外，他又先後獲頒傑出推銷員獎（DSA）、「保協」傑出人壽保險營業員獎（DAA），且熱衷與本地及海外業界精英交流。「守護同行，實現您心！未來定必竭誠繼續與業界攜手共創專業新里程。」

▲ 葉樹嚴喜見團隊各夥伴群策群力、互勵互勉，令PILOT在疫情3年間蟬聯保誠香港冠軍區域團隊。

全情投入 吳志立無間斷自我挑戰

保險財策市場競爭激烈，理財顧問想突圍而出到底有何關鍵？保誠區域經理吳志立（Kinson）入行至今先後31次取得百萬圓桌（MDRT）會員資格，當中包括10次超級會員（COT）及兩次榮膺頂尖會員（TOT）。而在2015年和2017年，他更分別榮膺傑出推銷員（DSA）與「香港保險業大獎——年度傑出保險代理」。儘管多年來屢獲殊榮，但吳志立仍抱持求知若渴的態度，不斷自我增值，以尋求個人突破。

「當你具備自我挑戰的心態，並且全情投入，享受工作的樂趣，自然會邁向成功。」從事理財策劃工作多年，吳志立除了精益求精，在個人事業以至團隊發展上創新求變外，他更仕而優則「教」，積極從事培訓工作，為團隊及公司作育英才。「獎項不單是對自己的認同和肯定，參賽過程中亦為我帶來不同啟發和得着，正如培訓工作給我教學相長的體驗一樣，為我帶來不斷向前的動力。」

吳志立表示，理財顧問固然要了解客戶需要，從而為其提供最適切的保險財策方案。但要在行業中脫穎而出，關鍵在於做好客戶期望管理，令彼此同步前進。「理財顧問只要秉持初心，做到以客為本，並以寓工作於娛樂的心態，持續進步，終會踏上成功之途。」

▲ 吳志立認為，保險從業員要在行業中脫穎而出，關鍵在於做好客戶期望管理，令彼此同步前進。

推己及人 梁偉明引領團隊邁向國際

全面的理財策劃需要周詳部署，故保誠資深區域經理梁偉明（Patric）亦一直本着「人無遠慮，必有近憂」的精神，助客戶做好風險管理工作。「多年的理財顧問工作，令我深刻體會到人生無常。所以每當見到客戶存在保障缺口，我都會致力協助他們把關，降低其個人及家庭風險。」作為團隊領袖，梁偉明積極將此理念灌輸予團隊同事，期望他們從工作中體現自我價值。

有感保險對每個人同樣重要，梁偉明於90年代毅然轉換跑道，投身理財策劃行業。憑藉過人遠見與卓越服務，他除了成功在行業中突圍，贏得客戶的信任和支持，更積極推動行業的專業發展——在取得百萬圓桌（MDRT）會員資格的同時，先後成為該會的香港區和大中華區代表，把MDRT的全人精神推己及人，其團隊近半成員均曾取得MDRT資格。

「在團隊及公司支持下，近年參與MDRT年會的伙伴持續增加，我期望透過個人經歷，推動團隊成員成為更重視自己和值得被欣賞的人。」梁偉明承認，持續變化的市場環境，為行業帶來不少挑戰，然而他深信黑暗中亦總有一線光明。「我會鼓勵同事在日常工作中反思、學習，將成功與挫折視為成長經歷。當大家找到自己的價值，並學會把目光放遠，自然必能獲得持續發展的動力。」

▲ 梁偉明鼓勵同事在日常工作中反思、學習，將成功與挫折視為成長經歷，並學會把目光放遠。

廣納人才 鄭錫文、嚴觀信身體力行推動團隊增值

常言道：創業容易守業難，縱然擁有完善配套支援，要在行業中持續發展，與時並進可謂不二法門。保誠區域經理鄭錫文（Wendy）透露，作為PILOT的一份子，其團隊非常着重同事的自律性及對專業的追求。「我們在培訓以至招募策略上會因時制宜，按著市場變化適時調整。」

保誠區域經理嚴觀信（Heinze）解釋，團隊近年在推廣及招募上推陳出新，包括透過社交媒體和不同類型活動，全方位擴闊業務網絡，吸納有意入行的年輕人。「保險財策行業的發展前景雖然理想，但要在行業中突圍，除了人脈以外，專業始終是永恆不變的關鍵。」他表示，PILOT管理層一向以身作則，不斷自我增值，他與鄭錫文早已取得百萬圓桌（MDRT）終身會員資格，並在業界比賽中屢獲殊榮，期望以自身經歷向同事印證專業的重要性。

作為團隊領袖，鄭錫文形容自己的工作，是協助客戶實現財務自主，在其生活中提供快樂泉源。「我相信成功往往是來自對平凡的堅持，憑藉公司多元化的配套支援，如『PRUVenture』精英領袖培訓計劃，新人只要建立牢固基礎，考取各項專業資格及深化客戶網絡，在行業定能站穩陣腳。」她補充，除了本地大學生與非本地畢業生（IANG），團隊亦歡迎來自銀行金融行業且有意轉職人士加入，共同拓展專業理財顧問團隊。

▲ 鄭錫文（左）與嚴觀信相信，若要在保險業中突圍，除了人脈以外，專業始終是永恆不變的關鍵。

多元文化 何耀麟、譚偉權助人實現人生目標

每個人對工作的期望或許不同，但相信大部分人都渴望能夠找到一份回報理想且饒富意義的工作。保誠區域經理何耀麟（Henry）與分行經理譚偉權（Stanley）從事理財顧問逾20年，兩人異口同聲指出，工作意義與發展前景，乃當初入行的首要因素。隨着個人事業愈趨穩定，他們亦積極擴展團隊，協助他人透過此行業實現人生目標。

「理財顧問是少數同時兼顧售前、售後，以至陪伴客戶走過不同人生階段的工作。」何耀麟特別以「憑藉專業理財，成就理想未來」為其團隊理念，除了鼓勵成員以專業服務，引領客戶成就豐盛人生，更期望他們透過人才招募和建立團隊，推己及人，令更多人能從行業中體會人生意義。「我們鼓勵每名同事招募10名成員，從而打造10 x 10團隊，藉此凝聚力量，進一步發揮保險財策的社會價值。」

譚偉權透露，他與何耀麟的團隊成員除包括剛投身社會的大學生，當中亦不乏已工作一段時間，或有意拓展第二事業，且重視物質與精神回報的人士，包括一些在職母親。「理財顧問的工作既可為他們帶來理想收入，靈活的工作模式與保險服務的社會價值，亦吸引他們入行發展，貢獻所長。」他表示，配合大灣區市場發展與財富效應帶來的機遇，行業前景看俏，他鼓勵重視工作意義的人士投身此行業，協助客戶實現不同人生目標。

▲ 何耀麟（左）與譚偉權致力鼓勵團隊以專業服務，引領客戶成就豐盛人生。

持續發展 施雅瑋、張彥麟助人抓緊成功鑰匙

一分耕耘，一分收穫，看似是老生常談，但卻是保險財策行業的最佳寫照。有見行業發展前景理想，且受行業多勞多得、助人自助的特質吸引，保誠區域經理施雅瑋（Aster）與張彥麟（Larry）先後加入PILOT的大家庭。談及在行業發展的成功關鍵，二人不約而同認為不忘初心、勤奮好學乃不二法門。

投身行業逾15年，施雅瑋直言每天也會相約不同客戶面談，每年平均保單數目更不下於一百張。「保持自律和工作規律，是在行業維持競爭力的基本原則。」然而她強調要脫穎而出，自我增值、為客戶提供更專業優質的服務乃致勝關鍵。「理財顧問工作像個人事業，可按照個人步伐朝目標進發：但同時亦擁有一般『打工』的優勢，能獲公司和團隊支援。所以新人只要不忘初心，保持樂觀正向心態，並對行業保持衝勁和熱誠，不難實現持續發展。」

張彥麟表示，隨着生命周期轉變，客戶都會出現不同保障與財策需要，故對行業前景深感樂觀。「人口老化已成為全球關注議題，與其相關的醫療、退休保障以至財富傳承等需求亦更趨殷切，這些也為理財顧問帶來龐大商機。」他補充，有別於其他創業途徑，從事保險財策行業更易複製成功，而他與施雅瑋便是最佳例子。「只要肯付出、保持耐性與希望，終必有所收穫。」

▲ 施雅瑋（左）與張彥麟指出，新人只要保持樂觀正向心態，並對行業保持衝勁和熱誠，不難實現持續發展。

（特約）