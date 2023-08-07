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【手機設備股】丘鈦科技中期純利挫87.5%至2080萬人幣、跌幅勁過盈警指引　毛利率續降至3.4%

股市 17:54 2023/08/07

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【手機設備股】丘鈦科技中期純利挫87.5%至2080萬人幣、跌幅勁過盈警指引　毛利率續降至3.4%

丘鈦科技 （01478） 發布中期業績，受累智能手機銷售疲弱，集團上半年收入54.77億元（人民幣，下同），按年跌22.8%；純利2080.2萬元，按年跌87.5%，跌幅多過此前盈警所預計的跌60%至80%；每股純利1.8仙。

丘鈦科技上半年攝像頭模組銷售數量按年下跌約21.2%，集團指，全球宏觀經濟面對挑戰，消費信心和購買力仍有待修復，拖累消費電子行業整體需求。

丘鈦科技中期毛利率約為3.4%，按年降1.9個百分點，集團解釋，攝像頭模組和指紋識別模組需求不如預期，產能利用率下降，單位產品製造成本上升；及人民幣兌美元匯率繼續疲軟，美元計價進口結算的材料成本上升。

丘鈦科技：重點拓高端攝像頭模組 

丘鈦科技引述分析指，智能手機上半年有可能是黎明前的拐點，5月份中國智能手機出貨量出現強勁按年增長。丘鈦科技強調，未來會確保業務可平穩健康地持續發展，並重點在非手機領域的攝像頭模組業務、高端攝像頭模組與指紋識別模組業務爭取更快的發展。

丘鈦科技董事會主席何寧寧稱，智能手機攝像頭模組升規必然再度加快，短期內可變光圈、高倍數光學防抖、潛望式光學變焦、大尺寸芯片超高像素等高端產品的滲透率有望明顯提升，集團將繼續加大研發投入，開拓高端攝像頭模組產品。

削研發開支25.6% 

值得留意是，丘鈦科技上半年研發開支為1.94億元，按年跌25.6%，集團指出，期內提高研發效率，優化研發團隊，減少研發領料等投入。 

另外，丘鈦科技上半年經營活動所用現金（淨流出）約8971.4萬元，去年同期為淨流入4.0億元。

截至6月底丘鈦科技銀行借款約45.53億元，按年增77.6%，較去年底增74.0%，其中於一年內或按要求償還的短期借款約為43.22億元，長期借款約為2.31億元。截至6月底，現金及現金等價物約為26.16億元。

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記者：李哲毅

港股 丘鈦科技（01478）
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