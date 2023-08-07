【嬰兒博覽】荷花BB展銷情未如預期　有展商只以疫前25%為目標

由荷花集團舉辦、連續4天的「第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽」已於昨天結束。雖然是疫後首次舉辦的BB展，但有展商直言相較於疫情前的人山人海，今屆的人流只及之前的6成，甚至有展商指參考過今年幾個大型展覽，已預期難有很好的銷情，直言不敢期望能回到疫前水平，甚至修正目標為疫前的25%就不錯。有家長也直言消費額少了一半，在經濟不明朗下消費變得更審慎。

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荷花集團每年均舉辦國際嬰兒、兒童用品博覽，是本地最為大型的BB博覽，展位超過500個，產品超過10萬種，每年均人山人海。但今年似乎未如預期，縱使這次是疫後各種防疫政策解封、全面通關後的第一次舉辦。家長王太太表示，今次只花了不夠2,000元，消費比以前少了一半，很多不是太必要的花費都會「諗過度過」。另一位張女士則消費了2,000多元，主要是為了寄給已移居海外的孫兒。

人流不平均、集中前往有贈品攤位

本地電子玩具廠商 vtech 市場部經理黃燕芬表示，該公司多年來一直有在BB展參展，只在疫情期間停擺過，但看回今年和疫情前的2018年比較，今年的人流完全不及疫前的人山人海，銷情也不算理想。她指出過往是會有內地旅客入場掃貨的，今年卻只見都是本地人，以前就算不是周末日也是人山人海，但今年人流卻不太平均：「雖然也是有人流，但都集中到奶粉區，難言可以跟疫情前比較。」

她認為近年移民潮、少子化等現象都可能是人流變少的原因，加上內地遊客也少了，令整體人流更少。由於人流真的少了，而且都集中到奶粉區，就算即場做一些減價推廣也未必有好大幫助，她指銷量會比2018年時少了約3成。她指這未必就是大趨勢，可能僅只是今年的特殊情況，未必代表整體嬰兒或兒童用品的市場變差，她希望下一屆會變回正常人流。但問到會否再參加同類展覽，她認為除了年末送禮高峰季節會推廣之外，其他展覽就未必會參展。

移民潮、少子化影響嬰幼兒商品市場

「BB展每年成績都不差，明顯見到今年的消費很謹慎。」經營嬰幼兒服裝品牌CHUBEES的耀高國際（香港）總經理曹自權表示，在疫情期間也有參展，近兩三年明顯見到會場少了內地旅客，可能受惠於防疫政策解封，人流比疫情時多了3成左右，今年目標是比去年多了4成生意額，但整體生意額卻只是跟去年差不多：「人流多的攤位都是去排贈品的人龍，生意未必多了很多。」

他指生意額不算特別多，跟去年差不多，但單筆消費變多了約2成。問到移民潮對生意有沒有影響，他指香港的嬰幼兒市場也不是很大，直言銷售不算太受影，但就見到有年長顧客會為移民了的子女購買商品，然後再寄過去給他們，可能跟當地的物價或是不熟識當地市場有關。

展商指入場家長消費變得很謹慎

經營嬰幼兒食品和孕婦補品的FULL ASIA，其銷售及市務董事馮富健表示，該公司進口代理各種嬰幼兒食品，還有老協珍滴雞精等孕婦補品，他指今年展覽不只人流變少了，生意額也不太理想，顧客的消費力也減弱了：「我們的滴雞精套裝要2,000元左右，若是買多一點就要5,000元以上，在以前銷售是完全沒有問題的，但今年卻完全推不動，明顯看到消費力弱了。」

「我參考過今年幾個大型展覽，展商成績大都不太理想，已預期難有很好的銷情，亦向同事表示與其關心生意額，不如考慮多點在宣傳品牌上，就算單筆消費不多也無妨，至少先讓他們有消費。」他直言不敢期望生意額能回到疫前水平，甚至修正目標為疫前的25%就很不錯。他估計原因是經濟前景不明朗，很多消費者都很謹慎，只會買必需品而放棄不是太必要的高價商品，再加上沒有內地旅客消費就更加難有好成績。他表示最終生意額有回到疫前的60%左右，比預期只有25%來得好了不少，但還是未回到疫情前水平。

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本報記者：李智賢

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