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【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前

股市 17:41 2023/08/07

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九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下

本港第二季零售市道增幅放慢，擁有海港城物業的九龍倉置業 （01997） 主席兼常務董事吳天海指，香港零售市道自3至4月見頂後，便出現按月拾級而下的情況，第二季消費趨勢令人失望，看不到消費復常有慢慢或快速上升的情況，「彈升後便停滯不前」，雖然本港消費市道受很多因素影響，包括鄰近地區經濟、地緣政治因素、航班不足等，但港元強勢影響最大，若港元續強，周邊經濟前景仍然不明朗，香港消費復常前景仍充斥不確定性。

日圓弱勢令日本訪港旅客復常速度慢

「據訪港旅客分析，日本訪港旅客復常速度比其他地方低好多，相信或多或少與日圓弱勢有關。」

海港城商場上半年收入增加9%，營業盈利增加16%。吳天海指，商場租金已趨於穩定，但由於根據會計準則攤銷在疫情期間所給予的租金優惠，租金回升幅度因而變得不明顯，基於租約一般為3年，故攤銷效應會在未來3年顯現。

積極減債冀下半年抵銷部分高利率影響

荷里活廣場於6月發生斬人案，吳天海形容，事件屬非常不幸，大家都不想見到，但又防不勝防，而斬人案發生後數星期至現在，荷里活廣場的車流及人流均減少，現時正值暑假，加上事件陸續淡出，商場的車流及人流有改善，集團遂推出特別的泊車優惠及消費優惠，加強宣傳及推廣，現時荷里活廣場的數字較最低時有所回升，但與事件發生前的數字比較，仍未曾回到昔日水平，集團未來會繼續與商戶合作，將商場做旺。

九置上半年實際借貸年利率由1.4%上升至4.7%，吳天海表示，公司昔日透過浮息借貸，節省很多利息，基於目前環境較為高息，集團已自第二季起積極減債，有關效應並未在上半年反映，期望可在下半年抵銷部分高利率的影響。

相關文章：【業績】九倉置業午後挫6%　中期基礎淨盈利減少9%　派息少4.3%至0.67元　海港城營業盈利增加12%

相關文章：【大行報告│1997】富瑞：九置三大商場租金調整料回復正數　利息開支增或令上半年純利遜預期

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

記者：陳韻妍

港股 香港物業 九倉 吳天海 荷里活廣場 Plaza Hollywood 商場 海港城 零售 香港 九龍倉置業（01997）
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