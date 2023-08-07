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Park YOHO業主被撻訂　重新放盤叫價低7%　持貨5年帳蝕24%再出售

股樓投資 17:32 2023/08/07

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中原地產王勤學表示，新盤接連低價推售，吸走市場購買力，過去周末元朗區只錄得3宗二手買賣，市況淡靜，業主不惜蝕讓沽貨。

王勤學表示，元朗Park YOHO Milano 32B座低層D室，實用面積405平方呎，一房連儲物房間隔，單位原本於今年5月以515萬元沽出，買家後來撻訂棄購，業主重新將單位以500萬元放盤，最近調低至480萬元，新近零議價沽出，折合實用呎價11,852元，較原先造價少35萬元或7%。

原業主則於2018年8月以628萬元購入單位，持貨5年，帳面蝕148萬元，單位期內貶值約24%。

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撰文 : 蔡子俊

峻巒2C（PARK YOHO MILANO） 元朗 中原地產 二手市場

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