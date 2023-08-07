【券商點睇】下游盈利能力改善 大摩首選中石油

大摩發表報告指，中石油（00857）、中海油（00883）及中石化（00386）「三桶油」首季盈利勝預期後，預計上游勘探與開採業務在良好的成本控制和人民幣貶值的影響下仍將保持韌性，由於原油價格走低，第二季盈利按季可能略有下降。





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「三桶油」當中，大摩首選仍為中石油，因其天然氣業務具結構性增長和下游盈利能力改善。今年每股盈利預測上調9%，以反映油價假設下調、勘探與開採成本下降等影響；故給予「增持」評級，目標價為6.5元。此外，大摩將中石化今年至後年每股盈利預測上調6至15%。 由於成本假設降低，同時上調對勘探和開採業務盈利預期，但化工業務盈利預測則因需求低迷而被下調。該行認為市場對其盈利預測存在下行風險，因此維持「減持」評級，目標價維持4.05元。





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至於大摩對中海油，今年每股盈利預測提高3%，後年預測提高11%，以反映成本假設降低，明年預測小幅下調2%，主要是由於油價假設降低13%。鑒於中海油與同行相比估值相對較低，維持「增持」評級，目標價為14.4元。

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記者：張以正