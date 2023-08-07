【虛擬資產】證監會批評有未發牌交易平台經營手法不當　警告失實、不合規將影響發牌

▲ 【虛擬資產】證監會批評有未發牌交易平台經營手法不當 警告具法律和監管後果

證監會6月引入虛擬資產服務提供者（VASP）制度，虛擬資產交易平台（VATP）必須領牌，並在上周容許兩家在自願監管制度下獲發牌的交易平台升級牌照，可向散戶提供受監管虛擬資產交易服務。證監會本周即發警告，發現有未獲發牌的虛擬資產交易平台使用不當的經營手法，警誡潛在法律及監管後果，而失實陳述、不合規活動會直接影響發牌。

證監會指出，有未獲發牌的虛擬資產交易平台，訛稱已向證監會提交牌照申請，而這些失實且誤導的聲稱令公眾誤以為該交易平台符合證監會的監管規定。

過渡期非萬能 證監斥部分平台推不合規交易安排

另外，證監會表示，新機制向今年6月前已在香港提供虛擬資產交易平台設有12個月過渡安排，但關注有未獲發牌的虛擬資產交易平台已設立新公司，在香港提供虛擬資產服務，並公開宣布有意為這些新公司申領牌照。然而，部分新公司所提供的服務及產品未必符合新制度下的法律及監管規定。

該會舉例指，它們可能以新公司或既有公司推出某些供零售客戶買賣的虛擬資產、虛擬資產衍生工具交易服務，或虛擬資產「存款」、「儲蓄」或「收益」等涉及虛擬資產的安排，而這些項目在新制度下均是不允許的。

證監會指，這些不合規活動，可能會令人關注它們是否有意願遵守證監會的法規及是否獲發牌的適當人選。若果該會認為它們沒有合理機會遵守法律及監管規定，則可決定「當作為獲發牌」的安排並不適用於它們。

證監會又指出，若平台有意成立新公司申領VATP牌照以符合過渡安排，該些平台旗下既有公司若在香港提供虛擬資產服務，亦將須遵守新的虛擬資產服務提供者制度申領牌照，否則就要著手結束香港業務。

證監：會在網上列出獲發牌虛擬資產交易平台名單

證監會最後提醒投資者，即使平台宣稱有意申請牌照，最終仍可能不會提交申請，而目前公眾可接觸的平台大部分都不受規管，當該會批准某虛擬資產交易平台向零售投資者提供服務時，便會更新在其網站上發布的虛擬資產交易平台名單。

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編輯：麥德銘