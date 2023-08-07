▲ 【虛擬資產】加密貨幣交易所火必否認高管被中國警方帶走調查 平台仍流出價值4480萬美元穩定幣

《CoinDesk》報道指，周末期間傳出火必（前稱：火幣）多名高管在中國被帶走調查消息，又引述Nansen.ai數據指，其後火幣交易所的穩定幣餘額下降33% ，意味用戶提取價值約4900萬美元的穩定幣，而火必發言人否認高管被捕息。

火必發言人謝家印在X（前稱：Twitter）發文指，目前火幣運營一切正常，「都不知道哪兒來的野雞消息」，又稱「每年都要『被』fbi槍殺幾次、『被』請喝茶几次」。謝家印指出，自20221年底火幣清退中國大陸用戶後，一直處於匍匐前行的狀態，公司希望重返三大之列，想要為用戶提供更有好的加密資產交易環境，面對無理由的惡意中傷，深感憂慮。

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責任編輯：李哲毅