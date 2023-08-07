英國擬大西洋小島安置偷渡者 防盧旺達計劃觸礁

英國政府有意安排偷渡而至的非法移民，安置在海外領土﹑位於南大西洋的小島阿森松島（Ascension Island），作為非洲國家盧旺達安置計劃受阻的後備方案。

英國上訴法院裁定 送非法移民至盧旺達政策違法 【下一頁】

英國媒體《每日郵報》報稱，政府初步打算如果盧旺達安置計劃受阻，利用小船橫渡英吉利海峽而至的民眾將可能安放在離英國本土近6,500公里外的海外領土—南大西洋阿森松島。被送至當地的民眾相信只是等待難民申請，未來有望回到英國本土。

由於阿森松島為英國領土，政府希望此計劃可能減少部分法律挑戰。不過，如何運送至當地成為重要物流難題，而且佔地僅約90平方公里的小島沒有足夠設備應付大量非法移民湧至。

同時，內政部亦被指與多達5個非洲國家商討接收偷渡的非法移民，作為另一個後備方案。據悉，內政部仍未決定最終方案。

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政府高層消息人士透露，政府有責任考慮各種可能性，一旦原有安置方案無法實行，將會執行後備計劃。不過，消息人士亦有信心盧旺達安置計劃的法律糾紛可以解決。

今年6月上訴法庭裁定，英國安置非法移至盧旺達有違人權。政府已就裁決向終審法院提出上訴，結果估計10月出爐。

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責任編輯：吳漢培