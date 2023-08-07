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【創科解碼@iM網欄】零售業界新星 RFID盤點機械人

名人薈萃 17:08 2023/08/07

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曾幾何時，零售店舖都不時需要進行人手盤點，由店舖職員們以目測和人手去點算貨架及倉庫中的存貨。盤點的目的，是定期或不定期對公司庫存商品進行全面或部分清點，以掌握銷售業績、準確計算成本、檢討經營策略。

今時今日，盤點工作已經引入高科技，再不是只靠人力。不少跨國零售企業都已應用RFID（無線射頻辨識）技術去管理供應鏈、庫存和銷售，盤點工作亦已全面數碼化。這些應用RFID的零售店，大都是商品種類繁多而又各有多種選項，例如售賣的衣飾有不同顏色、尺碼等。因此在每次補貨之前，都會進行盤點，以了解需要補些甚麼貨，以及甚麼顏色、甚麼尺碼等等。

補貨是否做得好，對零售業務至關重要。如果貨品不足或選擇不齊全，極有可能直接令店舖失去生意。美國一項調查指出，如果顧客在店舖內找不到商品，有20%的人會立即離開。可是，盤點和補貨需要大量的人力成本。零售業本身正在長期面對着人手不足的問題，即使有了RFID技術，雖然其閱讀速度很快，但要員工們做到零錯誤地到每一個貨架做盤點，仍然會有一定難度，因此亦要付出額外的培訓成本。

於是乎，最新登場的是盤點機器人！機器人可以配合RFID技術，在狹窄的空間工作，快速準確地完成庫存盤點，不但節省了大量人力成本，還可降低錯誤率。這對於商品種類繁多、貨架和倉庫空間有限的零售店尤其重要，特別適用於香港租金昂貴、店舖通道較窄的情況。

而除了提高效率，盤點機器人亦可幫助零售商更了解銷售業績和庫存情況。機器人可以進行全天候操作，不會感到疲勞，這保證了庫存數據的及時性和準確性，讓零售店舗可以更快地調整補貨策略，減少缺貨風險，提高顧客滿意度，並最大程度地發揮銷售潛力。

無疑，引進盤點機器人需要一定的投資，但這將帶來長期的投資回報。隨着科技的不斷發展，盤點機器人將會變得更加智能和高效，能在其他方面發揮作用，例如幫助招呼客人和提供產品資訊，以吸引更多的顧客和提升銷售額。可想而知，RFID 技術結合盤點機器人，將會是零售業界的新星，為零售企業帶來更大的價值和競爭優勢。

作者_謝小江（Nelson）簡介：

個人簡介：萬碧發展有限公司於1987年成立，為香港第一代資訊及科技初創企業，憑藉創新的商業頭腦，令公司成為自動識別行業的市場領導者。Nelson積累了30多年的經驗，與時並進，近年研發標籤機械人，為業界提供自動化印貼標籤管理。

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