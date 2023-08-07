【珠璣人生@iM網欄】懲教署之「遊戲教育」

回想起自己小時候讀書時十分討厭死記硬背，反而有一位代課老師用趣味遊戲的方式令我記住了複雜的科學理論，至今也印象深刻。現代教育研究指出，在遊戲中學習能讓學習者更投入、更具創造力，對所學事物的記憶理解也更深刻，達到事半功倍的學習效果。

懲教署的「更生先鋒計劃」旗下的「更生速遞」正是用了這種寓學於樂的教學方式，安排教育宣傳車到訪全港各區小學，透過電子遊戲和新興運動躲避盤，以加強向小學生推廣「愛護家園、奉公守法、遠離毒品、支持更生」的信息，這種趣味互動的教學模式收到了很好的成效。

「更生速遞」的教育宣傳車十分「醒目」，因為懲教署特別設計了一位「宣傳大使」Captain Gor，只要它一「走」進校園，就能憑著鬼馬的造型迅速吸引學生的注意力。Captain Gor的相關紀念品也非常受學生歡迎，而我自己亦是Captain Gor的fans 。

除了引人注目的外形，宣傳車的「內涵」也十分豐富：小小的車廂內居然蘊藏著時下大受青少年歡迎的流行遊戲。不過與普通的遊戲不同的是，車內的遊戲除了好玩，更帶出防罪、禁毒、國民教育等信息，希望學生「戲亦有益」。此外，流動宣傳車不僅方便，更節省了懲教署的投入成本，可謂一舉多得。

除了「更生速遞」外，懲教署亦一直積極投入各項資源為防止罪案、在囚培訓、協助更生人士重投社會而努力；並致力與不同的學校和社會服務機構合作，積極推動社區教育，培養青少年正確的價值觀。

例如「更新先鋒計劃」旗下的另一個防罪社區教育活動 －《監獄任務》，就是以密室解謎遊戲為藍本，揉合角色扮演、解難及團隊合作等元素，模擬不同的突發事故以及懲教人員日常面對的處境，為青年人帶來最真實的學習體驗。透過遊戲解難，阻止不法之徒的違紀行為，並為在囚人士制定更生計劃，協助他們改過自新。

該活動加入智慧監獄的概念，將馬坑的監獄打造成特殊的「課室」，吸引同學們投入遊戲，讓他們更了解懲教人員的實際工作，並以另一個角度觀察在囚環境及在囚生活，啟發他們思考犯罪的代價。

前段時間我也體驗了這個活動，覺得好玩之餘也令我受到啟發。暑假期間，《監獄任務》接受公開報名，中學生或大專學生可至少三人一組報名參與公開組的《監獄任務》，填寫並遞交網上申請表後，更生先鋒計劃辦事處將會進行抽籤，並個別通知結果，報名表詳情請參考以下連結：https://docs.google.com/forms/d/1mkUYwvTh6ch_IUY4tavuhQwbZ-_7XXxjuc2auQCtN5o/viewform?edit_requested=true

相信只要整個香港社會攜手，一定會創造更美好的家園。

作者_王淑筠簡介： 兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

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