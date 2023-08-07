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【飲食科技】55%港人期待體驗科技　助了解身體所需及食物健康程度

科技 17:00 2023/08/07

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近一半受訪者認為虛擬美食派對是可行的，並期待未來親身參與其中。（戶戶送）

科技進步為個人化飲食服務帶來變革，並幫助大眾更深入了解自身的飲食喜好和需求。戶戶送發表的《Snack to the Future》報告指出，55%香港人期待體驗科技和呼吸識別（Breath-Print），以幫助他們了解身體所需及食物的健康程度。

【黑客攻擊】全球勒索軟件攻擊創新高　逾43%美國發生

戶戶送委託調研機構Censuswide向1,000名香港消費者進行調查，以探索港人的用餐喜好及對未來餐飲業的期望。報告指出，有87%香港消費者認為保持健康飲食具有挑戰，分別有37%和31%人認為，自己未能充分了解身體所需，以及哪些食物能最有效實現個人目標。

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+2

 

81%港消費者期待   AI助定制個人化飲食

同時，81%受訪者對於在2040年，以人工智能技術（AI）定制個人化飲食持樂觀態度。他們相信屆時個人化飲食能夠照顧到如睡眠模式、每日所需卡路里和荷爾蒙週期等生理、身體和心理需求。

【AI助攻】IGN推AI聊天機械人　查詢《薩爾達傳說：王國之淚》遊戲攻略

調查亦顯示，有63%香港人喜愛在沒有電子設備或都市噪音的環境中享受沉浸式的用餐體驗。此外， 54%受訪者指出，如果能在點餐前透過嗅覺和味覺體驗食物，他們更有可能使用外送服務。近一半受訪者認為虛擬美食派對是可行的，並期待未來親身參與其中，而42%香港人更希望能利用科技與名人、皇室貴族或已故家人共膳。

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