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日圓先生：日圓兌美元匯率或在年底前到130 日本當局不太可能干預外匯市場

環球政經 15:15 2023/08/07

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前財政官員榊原英資周五（4日）對《路透社》表示，隨著美國聯邦儲備委員會（U.S. Federal Reserve）結束激進的貨幣緊縮政策，以及日本經濟前景的光明，日圓兌美元匯率有望在年底前達到130。他認為日本財務省和日本央行對目前的情況感到滿意，因此預計不會採取任何干預措施來警告或改變匯率走勢。

榊原英資說，日本當局不太可能干預外匯市場以支撐日圓，因為日圓已經找到支撐，而且隨著美國利率達到頂峰，日圓將大幅走高。

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榊原發表上述言論之際，日圓匯率徘徊在1美元兌142日元的水平，在今年下跌7.5%之後，日圓匯率在上週趨於穩定，因為日本的低收益率使日圓很容易成為做空者和融資交易的目標。他又指，如果日圓匯率能達到 120-130 的區間，日本政府應該會感到非常舒服。

20 世紀 90 年代，榊原在擔任副財長期間設計了數次貨幣干預措施，贏得了「日圓先生」的綽號，從而贏得了市場推動者的聲譽。由於他對日圓的獨到見解，他仍然是市場密切關注的人物。

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責任編輯：張瑋婷

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