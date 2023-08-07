【銀債2023】中資大行獲銀債200萬元大飛 專家教最後衝刺穩賺5厘息4大醒招

▲ 銀債將於本周三下午2時截止認購

專家對認購反應預測

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第8批銀色債券開售進入最後衝刺，本周三（8月9日）下午2時正式截止，輝立及致富證券於明天（8日）提早截票。今年政府優待60歲或以上的長者，把俗稱「長者iBond」的銀債保證年回報勁加1厘至5厘息，且毋須擔心債價破發，專家遂建議長者斥20萬元抽廿手（每手1萬元）；且提醒零風險穩賺千元4大醒招，包括：

（1）銀債回報遠勝定存：銀債回報媲美低風險的港元定存，眼下1年定存最高息是大眾財務的4.5厘，門檻為50萬元；兩年期則以渣打香港 （02888） 牽頭的虛擬銀行Mox Bank的4.2厘年息為長息王。反觀，銀債的墊底息5厘，入場費僅1萬元，凸顯保本賺息的銀債抽得過，一手黨3年至少賺息1500元。業界預期今年銀債丁財兩旺，工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐料新一批銀債或超額兩倍，該行接獲200萬元大飛。

致富證券董事暨證券業務部主管郭家安今午回應本報查詢指，銀債累計吸客逾1150人，吸金約1.9億元，人均下注約17萬元；有兩張100萬元上限票；該行於明午3時截止認購。

（2）至少申請廿手：翻查過往7年推的銀債，以去年最旺場，吸引28.96萬長者入飛，創歷年紀錄。不過，如以銀碼來看，則以2021年最多，吸金逾678億元。論及每人最多獲派手數，以去年的21手為最慷慨。

銀債歷年認購及分配結果

年份 認購人數（萬人） 認購金額（億元） 每人最多獲派手數 平均每人獲發手數 超額倍數# 最終發行額（億元） 2023年 7月28日至8月9日接受申請* 2022年 28.96 624.62 21手 15手 0.39倍 450 2021年 25.68 678.63 14手 11手 1.26倍 300 2020年 13.52 432.24 14手 約14手 1.88倍 150 2019年 5.65 79.18 6手 約6手 1.63倍 30 2018年 4.54 62.21 8手 約8手 1.07倍 30 2017年 4.48 41.83 10手 約10手 0.39倍 30 2016年 7.60 89.31 5手 約5手 1.98倍 30 *第8批銀債料於8月16日公布分配結果 #超額倍數以最終發行額計

參考去年銀債的分配結果，平均每人獲派15手，申請20手或以下更獲全中。財政司司長陳茂波把今年銀債的發行規模，從去年的450億元驟增11%至500億元，視乎市況最終更可增發550億元，有閒資族不妨重錘出擊，大手下注100萬元，達最高配發100手。

（3）未屆花甲之年也可買：順帶一提，未登「6」的銀齡人士也可以買銀債，近兩年政府向長者加碼派糖，把合資格抽銀債者從65歲放寬至60歲；而第8批銀債允許2024年或之前滿60歲者申購，即1964年或之前出生族，意味未足歲而持有效身份證的長者，也適合申請。記緊出動全家長老以個人名義、而非聯名戶口入飛，搏分得更多；惟切忌重複入票。

（4）獲派廿手長揸3年賺息至少3萬元：銀債最終回報與過去6個月的通脹（CPI）掛鈎，市料其浮息回報難以超越5厘。港府於5月公布首季GDP時，維持今年全年的CPI預測，撇除一次性紓困措施的基本消費物價通脹率升2.5%，整體通脹料為2.9%；市場緊盯本周五（11日）發表次季GDP，會否修訂CPI預估。

綜觀一眾專家的預測，以花旗對今明兩年CPI預測最樂觀，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢料，今年全年CPI升 2.7%，明年再錄得2.3%漲幅。星展香港經濟師謝家曦料今明兩年通脹升2%，上商研究部主管林俊泓估計，今年CPI升1.7%，明年升2.3%，2025年升2.2%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪