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【入稟追討】前康宏執董曹貴子被指借7000萬未還　兩債主入稟追本金連利息9870萬

股市 16:18 2023/08/07

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【入稟追討】前康宏執董曹貴子被指借7000萬未還　兩債主入稟追本金連利息9870萬

康宏環球 （01019） 前執行董事曹貴子，遭1名商人及1間塑膠實業公司入稟高等法院，指曹貴子分別向他們借款2,000萬元及5,000萬元，惟曹貴子僅清還部分利息，在追討不果後入稟法院，要求曹貴子歸還本金連利息共9,870萬元。

原告分別為張欣翔（譯音）及精裕塑膠實業有限公司（下稱精裕）；答辯人為曹貴子。

據張的入稟狀指，張為香港商人，於2018年10月8日與曹貴子達成為期2年的貸款協議，向其借出2,000萬元，利息為每年10%，張分5期以支票形式給予曹貴子的妻子歐翠儀400萬代收借款。

入稟狀續指，張於2023年7月底再向曹貴子追討款項，惟曹貴子未有還項，當時曹貴子拖欠853萬元利息，張遂入稟追討欠款連利息。

精裕：2011年借出5000萬　4度押後還款期、曹近5年未付息　

精裕的入稟狀指，精裕與曹貴子於2011年9月達成貸款協議，向曹借出5,000萬元，年利息為10%，曹貴子需於2012年9月15日前償還本金。

雙方其後四度達成協議，將還款期押後，並調低年利息至8%。曹貴子及後每月支付約33萬元利息，惟自2018年7月後未有再支付利息。截至2023年7月底，曹貴子共拖欠本金5,000萬元以及利息2,017萬元，精裕要求曹貴子還款不果遂入稟追討。

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記者：梁錦麟

香港 曹貴子 罪案 康宏環球（01019）
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