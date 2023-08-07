  • 31°C
香港時間 : 2023807日 (週一) 19:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康科技】戈壁創投斥1180萬美元 投資東盟大灣區健康科技

環球政經 18:37 2023/08/07

分享：

分享：

泛亞洲區創投公司戈壁創投表示，近數月先後領投了香港醫克生物（Immuno Cure）的 A 輪融資和馬來西亞 ORA 的 A 輪融資。公司總投資額達1,180萬美元，分別投資於粵港澳大灣區和東南亞（又稱「東盟—大灣區」）12間活躍的初創企業。

【大行報告】花旗：料第二季純利錄同行中最大跌幅 對中石化展30日負面催化劑觀察【下一頁

【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

溫股知新
【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

戈壁創投的投資組合包含多間創新健康科技公司，各有其獨特聞名的產品，其中包括香港首間獨角獸企業 Prenetics、生物醫學科技控股有限公司（BioMed）、全境智能有限公司（PanopticAI）、中 慧醫學成像有限公司（Scolioscan）、尖思科研有限公司（Gense Technologies）、醫克生物（Immuno Cure）和 ORA，體現戈壁創投致力打造健康科技未來的決心。

【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

青姐話
【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

戈壁創投表示，大灣區擁有豐富的資源和人才，為健康科技創新提供理想的發展環境。而且香港近年已成創新重鎮，區內大學可以成為企業孵化器，對公司的投資決策產生重要影響，再加上政府在政策上的支持，使大灣區成為戈壁創投理想的投資地。

【職場熱話】24歲男助理月薪1.4萬算好不好？ 網民：為生活方便選沒前途的工作極危險【下一頁

點擊圖片放大
+8
+7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

 

開啟hket App，閱讀全文
產品 經濟 大灣區 香港 東盟 亞洲

上一篇文章

【職場熱話】42歲大學生棄3.2萬月薪的IT工作 轉做旅遊後又做保安和餐廳兼職

下一篇文章

憧憬新田科技城發展　2160萬購天巒　原業主13年帳賺3％
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【券商點睇】中金：淨利息收入增長較快 上調滙控目標價至80.1元
【券商點睇】中金：淨利息收入增長較快 上調滙控目標價至80.1元
【美國加息】美聯儲理事放鷹 稱通脹仍屬高企或需再加息
【美國加息】美聯儲理事放鷹 稱通脹仍屬高企或需再加息
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款