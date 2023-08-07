【健康科技】戈壁創投斥1180萬美元 投資東盟大灣區健康科技

泛亞洲區創投公司戈壁創投表示，近數月先後領投了香港醫克生物（Immuno Cure）的 A 輪融資和馬來西亞 ORA 的 A 輪融資。公司總投資額達1,180萬美元，分別投資於粵港澳大灣區和東南亞（又稱「東盟—大灣區」）12間活躍的初創企業。

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戈壁創投的投資組合包含多間創新健康科技公司，各有其獨特聞名的產品，其中包括香港首間獨角獸企業 Prenetics、生物醫學科技控股有限公司（BioMed）、全境智能有限公司（PanopticAI）、中 慧醫學成像有限公司（Scolioscan）、尖思科研有限公司（Gense Technologies）、醫克生物（Immuno Cure）和 ORA，體現戈壁創投致力打造健康科技未來的決心。

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戈壁創投表示，大灣區擁有豐富的資源和人才，為健康科技創新提供理想的發展環境。而且香港近年已成創新重鎮，區內大學可以成為企業孵化器，對公司的投資決策產生重要影響，再加上政府在政策上的支持，使大灣區成為戈壁創投理想的投資地。

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撰文：鄭日棱