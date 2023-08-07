英國長期員工招聘指數跌至42.4 失業率升至4%

英國招聘與就業聯合會（Recruitment and Employment Confederation）和會計師事務所畢馬威（KPMG）發布的長期員工招聘指數跌至42.4，為2020年6月英國因疫情而處於封城狀態時的34.3以來最低。

該調查對臨時員工招聘的衡量通常會在雇主對前景持謹慎態度時上升，但7月份的臨時員工招聘卻出現了9個月來最微弱的增長，分原因是更多的工人在尋找有保障的長期職位。

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REC 首席執行官卡伯里（Neil Carberry）表示，盡管長期職位的招聘速度放緩，但就業市場仍然 「相當強勁」。他認為，從某種程度上來說，這是大流行後的繁榮消退所導致的正常化，但這也是不確定性所驅動的。

REC 表示，雖然按照大流行前的標準，新長期員工的起薪大幅上漲，但工資增長率卻是自 2021 年 4 月以來最低的。

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畢馬威（KPMG）英國公司技能與生產力合夥人沃恩斯（Claire Warnes）說，對技術工人的競爭和生活成本壓力使起薪居高不下。

周一的調查與其他顯示勞動力市場趨於寬鬆的指標不謀而合，這對英國央行來說是個好消息，因為上周英國央行連續第14次加息至5.25%，並一直對高工資增長表示擔憂。



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官方數據顯示，截至5月份的三個月內，失業率升至4%，創下16個月以來的新高，儘管以現金計算的年工資增長率仍保持在7.3%的歷史高位。

BDO的就業指數在7月份出現了六個月來的首次下降，其樂觀指數也出現了四個月來的首次下降。臨時工和長期工的職位供應量均創下了 2020 年 12 月以來的新高。

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記者：張瑋婷