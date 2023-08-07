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親海駅II再加推128伙　折實平均呎價比首批再低逾1%

股樓投資 17:02 2023/08/07

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由長實（01113）發展的油塘新盤親海駅II今加推3號價單應市，涉及128伙，折實平均呎價約14,806元，較首張價單再低約1.3%。長實營業部首席經理郭子威表示，項目累推382伙，視乎市場反應，不排除明日再加推單位應市，有機會周內開售。

長實營業經理陳詠慈指，加推的3號價單，涉及128伙，提供22伙開放式戶，21伙一房，70伙兩房及15伙三房，折實價290萬元至1,058.4元，折實呎價由13,085元至16,407元，該批單位市值9.54億元。

項目另夥利嘉閣為買家推出置業優惠，經該行購入項目的首10名買家，可享租務管理服務，優惠總值8萬元。

 

延伸閲讀親海駅II「平爆」價推盤 折實290萬入場 樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 親海駅II 長實 油塘

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