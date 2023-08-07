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【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？

Hot Talk 15:56 2023/08/07

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【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？

國泰航空 （00293） 預告將於2024年第二季正式推出重新設計的商務艙 ── 爾雅商務艙（Aria Suite），將在旗下波音777-300ER型號客機採用。國泰航空的預告影片中顯示，全新爾雅商務艙將設有獨立門，提高商務乘客私隱度，另外新設計疑設有無線充電設施，也有可敞開的收納空間。

國泰預告Aria Suite爾雅商務艙設計

點擊圖片放大
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近年不少中高端航空公司漸在商務艙座位引入獨立門，如國泰航空主要股東之一—卡塔爾航空的Qsuite，除了座位有門，中間相鄰座位更可調整為雙人床，而前後亦可打通形成四人包廂設計。

國泰航空目前僅放出少數概念圖片，更詳細配置有待公司公布。

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編輯：麥德銘

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